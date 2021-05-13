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Vencedora do reality

Juliette Freire não tem contrato renovado com a Globo após o BBB 21

Da edição mais recente, até o momento apenas Gilberto, conhecido como Gil do Vigor, já fechou contrato com a Globo

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 20:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2021 às 20:11
A campeã do BBB 21, Juliette Freire
A campeã do BBB 21, Juliette Freire Crédito: Globo/João Cotta
Vencedora do BBB 21 com 90,15% dos votos, Juliette Freire, 31, não está amarrada à Globo e pode aceitar propostas de outros canais e serviços de streaming. A emissora confirmou à reportagem que o contrato com a advogada e maquiadora paraibana se encerrou após o final do programa e que não foi renovado.
Isso não significa necessariamente que a ex-BBB não seja do interesse da principal emissora do país, apenas que ambos não chegaram a um acordo de momento. Em anos anteriores, os participantes ficavam alguns meses contratados para que não pudessem aparecer na concorrência.

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Também é frequente que participantes que tiveram muito destaque sejam aproveitados em outros projetos. A vencedora do BBB 20, a médica Thelma Assis, faz parte da equipe do É de Casa, enquanto Rafa Kalimann, segunda colocada também no ano passado, ganhou um programa na Globoplay e investimento para se tornar atriz.
Juliette virou um fenômeno nas redes sociais. Só no Instagram, onde ela tinha menos de 4.000 seguidores antes de entrar no programa, ela já soma 28,8 milhões de seguidores. Entre todos os ex-BBBs de qualquer edição, só fica atrás de Sabrina Sato (BBB 3), que teve uma longa carreira artística após o reality.
Da edição mais recente, até o momento apenas Gilberto, conhecido como Gil do Vigor, já fechou contrato com a Globo. Contudo, ainda não foram informados detalhes de em que projetos ele estará envolvido.
"Estou muito feliz, regozijado e meu coração está acelerado", comemorou o economista nas redes sociais. "Agora estou chique, fino, sou um contratado da Globo. O projeto ainda está em construção, Brasil, calma!".
No sábado (15), Gil vai participar do Altas Horas (Globo) e falará mais sobre a contratação. Além disso, ele tem uma live marcada nas redes sociais do Gshow, site de entretenimento da emissora.

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