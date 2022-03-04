Patrícia Abravanel e Luana Piovani aparecem no intervalo da programação

Patrícia Abravanel e Luana Piovani aparecem no intervalo de propaganda do BBB 22 Crédito: Globo/Reprodução

A Globo contou com duas participações inéditas durante o intervalo do Big Brother Brasil 22 (Globo) nesta quinta-feira (3). Patrícia Abravanel, 44, e Luana Piovani, 45, apareceram na programação da emissora em duas propagandas distintas do banco Santander.

Em tom de humor e ironia, ambas fizeram referências indiretas a duas figuras importantes do reality show, Tiago Abravanel, 34, que deixou o programa no último dia 25 de fevereiro, e Pedro Scooby, 33, que continua no confinamento.

A primeira propaganda comercial exibida foi a da herdeira do Silvio Santos, 91. Patrícia Abravanel apareceu na emissora concorrente pela primeira vez e comentou sobre a passagem do sobrinho no programa. "Gente, eu preciso dividir uma coisa com vocês. Foi complicado ver um sobrinho disputando a audiência com a gente, sabe. Pô, tudo bem pensar nele, mas tem que pensar nos outros também", afirmou a apresentadora do SBT.

"É direto no aplicativo, explicadinho e transparente. Afinal, não tem porque ficar escondendo as coisas né, Brasil? Abrava, a brava aqui sou eu", completou Abravanel.

e esse show de MARKETING no intervalo? 🤣 DO NADA, Luana Piovani e Patrícia Abravanel apareceram no intervalo do #bbb fazendo comercial pro Santander.



a marca juntou personalidades que, aqui fora, falam sobre quem está dentro no big brother sem citar o programa 👏🗣️ pic.twitter.com/GCPEoukjaH — tudosobresocial (@tudosobresocial) March 4, 2022

Já em outro intervalo comercial da programação foi a vez de Luana Piovani brincar com a situação que envolve Scooby, seu ex-marido com que se relacionou por oito anos e teve três filhos; Dom, 9, e os gêmeos Liz e Bem, 6.

"Eu preciso dividir uma coisa com vocês. Quantas vezes eu não fui compreensiva? Quantas vezes eu não fui paciente? Quantas vezes eu não abri mão da minha vida para atender você? É, você sabe. De você mesmo que eu estou falando. Você, meu ex banco", disse a atriz para a câmera. "Ex é coisa que não saí da sua vida, mas ex banco saí", finalizou.

Santander obrigada por trazer vários memes de Luana Piovani . pic.twitter.com/bK9RKO2dZg — Rafaella Salles (@RafinhaSalles10) March 4, 2022

Os telespectadores ficaram surpresos com as participações de Patrícia Abravanel e Piovani. O assunto virou um dos principais desta madrugada no Twitter, e o público dividiu opiniões sobre a iniciativa de trazer as artistas.

"Santander vinha numa construção de imagem muito legal com Gil do Vigor, Marcos Mion e os campeões do BBB falidos. E aí simplesmente jogam tudo no lixo com esse comercial ridículo com a Patrícia Abravanel", escreveu a jornalista e colunista do portal UOL, Aline Ramos.

"Achei de péssimo gosto esse comercial da Patrícia Abravanel citando diretamente a questão familiar com o Tiago... primeiro que nem tudo deve virar campanha de marketing, segundo que ela não tem carisma pra sustentar", opinou o criador de conteúdo Alexandre Santana.

"A lenda Luana Piovani no comercial do Santander no horário nobre da Globo", elogiou uma internauta. "Santander usando a Patrícia Abravanel e a Luana Piovani para surfar na onda de BBB 22 sem usar uma palavra sobre o BBB 22 hahaha o marketing brasileiro é o melhor do mundo" compartilhou outro telespectador.

Santander vinha numa construção de imagem muito legal com Gil do Vigor, Marcos Mion e os campeões do BBB falidos. E aí simplesmente jogam tudo no lixo com esse comercial ridículo com a Patrícia Abravanel. — aline ramos (@_alineramos) March 4, 2022

A lenda Luana Piovani no comercial do santander no horário nobre da globo. pic.twitter.com/9g56lF8j32 — Paola Debochada 🧺 (@PaolaDeboche) March 4, 2022