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BBB 22

Boninho publica vídeo misterioso e fãs pedem 'quarto preto' com Jade e Arthur

Diretor já havia aparecido em vídeo dentro de cômodo escuro da casa. A publicação foi o suficiente para que espectadores do reality show especulassem uma novidade para o programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Março de 2022 às 09:57

O diretor Boninho postou um vídeo dando spoilers de como será a disputa desta semana
Boninho publica vídeo misterioso e fãs pedem 'quarto preto' Crédito: Reprodução/Instagram/@jbboninho
O diretor do Big Brother Brasil (Globo) Boninho publicou na noite desta quinta-feira (3), em seu perfil no Instagram, um vídeo animado de dois olhos em um fundo preto. "Voltando do Carnaval #bbb22", escreveu ele na legenda.
A publicação foi o suficiente para que espectadores do reality show especulassem uma novidade para o programa: um "quarto preto", ou "quarto escuro" como chamaram alguns. "O mestre do suspense", comentou um internauta. "Vem aí o quarto preto", disse outro. "Jade e Arthur no quarto preto", pediram outros.
O quarto secreto já havia sido mencionado pelo próprio Boninho. Em dezembro, ele publicou um vídeo da montagem de um quarto de paredes pretas. "Quarto preto. Será?", diz o diretor no vídeo.
Segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV, o quarto estrearia na segunda quinzena de março e apenas com participantes que ainda estão na casa.
Procurada pela reportagem, a assessoria da Globo ainda não respondeu sobre a presença ou não de um quarto preto nesta edição do reality.

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