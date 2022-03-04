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Marido pede oração para Andressa Urach ser submissa: “Está sendo domada”

Em vídeo no YouTube, Andressa revelou que sua ausência da rede social foi por causa de brigas com Thiago Lopes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Março de 2022 às 10:06

Andressa Urach deu detalhes das brigas com o marido, Thiago Lopes
Andressa Urach deu detalhes das brigas com o marido, Thiago Lopes Crédito: Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial
Andressa Urach voltou a aparecer no seu canal do Youtube nesta quinta-feira (03). No vídeo, a modelo e o marido, Thiago Lopes, abriram um pouco mais da intimidade e decidiram expor algumas brigas que tiveram nos últimos tempos. Segundo ela, as desavenças teriam sido o motivo de sua ausência na plataforma.
“Agora estamos bem, mas discutimos bastante nesses últimos dias. Tivemos umas brigas feias, por isso andamos um pouco afastados. Acho que todo casal tem [discussões], mas se eu discuto com ele, não consigo gravar”, admitiu Andressa.
De acordo com Andressa, as discussões envolviam diversos assuntos do dia a dia do casal, como por exemplo, o xixi do animal de estimação. “Ela tinha feito xixi e eu lavei o pano de chão [com a urina do animal] na pia do banheiro. Ele ficou furioso comigo. Fiquei tão brava! A gente brigou de verdade”.
Já perto do final do vídeo, Andressa pediu para que os seguidores colocassem o nome dela e do esposo nas orações. A modelo ainda disse que o intuito do pedido era para que ela mesma pudesse ser mais sábia e paciente com o marido. "Sempre coloque os nossos nomes nas [suas] orações, para eu ser uma mulher sábia e ter paciência com meu maridinho", disse a mãe de Leon.
Na sequência, Thiago acrescentou o pedido de Andressa e ainda revelou que a esposa está sendo domada. "Sábia, submissa... Aos poucos, ela está sendo domada", frisou.

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