'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

"Guerra não é videogame."

Morador do último andar de um prédio residencial, Veras perdeu as contas das vezes em que, ao longo desse período, despertou de madrugada com estrondos e tremor de paredes e assistiu, pela janela, à explosão de prédios.

"Ninguém consegue passar incólume por uma situação dessas. Eu vejo aqui tudo acontecendo", afirma o diplomata, por telefone, à BBC News Brasil durante entrevista na última terça-feira (14/4), quando o conflito completou 46 dias.

Ele lembra que, pela estimativa mais recente do governo do Irã, a guerra já causou a morte de mais de 3,5 mil iranianos em investidas que nada têm de precisas ou cirúrgicas, apesar de "toda a tecnologia existente, de satélites a detectores de calor".

"Uma autoridade iraniana morta em um bombardeio leva consigo mais 15 pessoas, outros tantos feridos e muitas estruturas destruídas", afirma o embaixador.

Veras cita o exemplo da Escola Primária Shajareh Tayyebeh, na cidade de Minab, para assinalar que, por vezes, os alvos atingidos são pouco ilustres, e o número de vítimas, mais elevado.

Questionado sobre o incidente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse: "Eu não sei nada sobre isso".

Veras critica a definição de "dano colateral", frequentemente invocada em referência a ataques a alvos civis, como uma maneira de "suavizar o impacto e humanizar a guerra".

"Dano colateral é a destruição de prédios que não eram os alvos [militares]. Dano colateral são os feridos, os mortos. Dano colateral é o hospital atingido porque o prédio ao lado foi atacado. São os ataques a universidades, casas de professores, cientistas", desabafa.

E acrescenta: "É muito importante que a gente pense na normalização de certos atos e no apoio a certas medidas que não queremos [que aconteçam] no nosso próprio país".

Um levantamento do jornal The New York Times identificou danos a 22 escolas e 17 instituições de saúde desde o início do conflito. A verificação foi feita com base em imagens de satélite de alta resolução e na checagem de vídeos da mídia estatal e de redes sociais como o X.

Mas os estragos podem ser ainda maiores.

A Sociedade do Crescente Vermelho Iraniano, principal organização humanitária do Irã, afirmou em 2 de abril que ao menos 763 escolas e 316 unidades de saúde foram danificadas ou destruídas desde o início do conflito.

No primeiro dia dos ataques, uma escola foi atingida por um míssil americano, deixando dezenas de crianças mortas Crédito: Reuters

"Até aquele momento [7 de abril], os ataques eram diários e podiam acontecer a qualquer momento, de dia ou à noite", descreve.

Os alvos mais cobiçados foram estruturas relacionadas ao Estado iraniano, diz Veras.

"Podiam ser instalações da Guarda Revolucionária [estrutura paramilitar do regime iraniano] ou delegacias de polícia."

Embora Teerã esteja em relativa calma desde o início da trégua, a expectativa entre a população, segundo Veras, é de que as hostilidades recomecem após o fracasso da rodada de negociações entre os dois lados ocorrida em Islamabad , Paquistão, no último fim de semana.

A atmosfera local é descrita pelo embaixador como de "apreensão, expectativa e medo sobre o que possa ser agora objeto desses ataques [dos Estados Unidos e de Israel]".

Dias antes da trégua, Trump havia ameaçado reiteradamente destruir pontes e usinas elétricas do Irã e, na véspera, escreveu em sua rede social Truth Social: "Uma civilização inteira morrerá hoje à noite".

O embaixador observa que, quando um chefe de Estado utiliza esse tipo de linguagem, a população visada crê que "[está sob ameaça de ser vítima de] crime de guerra ou genocídio".

"É claro que a gente prefere pensar que isso [a ameaça de Trump] seja muito mais um elemento de pressão sobre o regime [iraniano]. Quando vem de um país que dispõe de armas nucleares e num sistema internacional em que as próprias autoridades americanas dizem que as regras não valem mais, que a regra é a do mais forte, isso [a ameaça] causa muita apreensão."

Anúncio de cessar-fogo de duas semanas foi comemorado no Irã Crédito: Getty Images

Se a retórica de Trump ao anunciar a guerra despertou esperanças de mudança de regime na parcela da população, assinala Veras, a promessa de aniquilação teve o efeito oposto.

"Há um sentimento de decepção e um choque muito grande, porque [a declaração de Trump] desconsidera uma história de 4 mil anos da civilização persa-iraniana", comenta.

"Essa segunda ameaça [de Trump] só vem confirmar que não eram verdadeiras as razões identificadas no início [da guerra] e que há objetivos outros que não foram ainda professados."

Segundo o embaixador, são hoje frequentes as manifestações populares pró-governo no país durante a noite.

"No Irã há aqueles que defendem [o governo], aqueles que são contra, aqueles que não emitem sua opinião, mas nós temos os que defendem o Estado tal qual é, definido por uma constituição, por instituições e mecanismos", descreve.

"As divergências que existem [no Irã] são ultrapassadas pelas ameaças externas, especialmente as que põem em risco a própria existência do Estado. A reação natural é o país se juntar na sua [própria] defesa."

O anúncio pelos Estados Unidos de um suposto bloqueio a portos do Irã no Golfo Pérsico no início da semana não produziu, segundo Veras, nenhum impacto visível na vida cotidiana.

A sociedade iraniana viveu sob sanções econômicas diretas e indiretas dos Estados Unidos pela maior parte da história recente, o que, na avaliação do embaixador, fez com que ela se tornasse resiliente e autossuficiente em diversos segmentos.

"Desde o dia 28 de fevereiro, os iranianos agem com altivez e força [diante da guerra]. Os supermercados em nenhum momento ficaram desabastecidos. Em nenhum momento faltou energia e, quando aconteceu em alguma região específica, foi rapidamente resolvido."

Especialistas locais afirmam que, para ser eficazes, bombardeios à infraestrutura civil de energia, teriam de ocorrer em grande número e por muito tempo, segundo o diplomata.

Veras foi nomeado para o posto no dia 6 de junho de 2025, exatos sete dias antes do início da chamada Guerra dos 12 Dias, quando forças norte-americanas e israelenses atingiram instalações nucleares e militares no Irã, e chegou a Teerã antes do final do mês.