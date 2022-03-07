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Kim Kardashian posa de capacete e toalha após clipe polêmico do ex

Internautas ligaram a imagem a uma possível reação ao clipe de Kanye West. Empresária hoje namora com Pete Davidson, alvo do ex
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2022 às 07:42

Kim Kardashian revelou que não queria usar seu look icônico da cerimônia do Met Gala 2021
Kim Kardashian postou uma foto de toalha e de capacete Crédito: Reprodução/Instagram/@kimkardashian
Kim Kardashian, 41, postou neste fim de semana uma foto sensual em seu Instagram. Nela, a empresária aparece de toalha e de capacete.
"Sempre pronta", diz a legenda da imagem.
Internautas ligaram a imagem a uma possível reação ao clipe do ex de Kim, Kanye West, 44. Em "Eazy", o rapper faz ameaças a Pete Davidson, 28, o atual namorado de Kim.
Nas imagens o comediante aparece sendo enterrado vivo e decapitado por West. Antes, ele é encapuzado e carregado na garupa de um quadrimotor pelo rapper.

CLIPE POLÊMICO

No clipe, todo feito em animação, a cabeça de Pete é colocada à prêmio. Em determinado momento, o personagem de Kanye arrasta o corpo amarado de seu algoz com um saco na cabeça.
Quando o rosto é revelado, ele joga sementes e rosas em cima, em referência a um caminhão cheio de rosas que enviou a Kim no Dia dos Namorados. Kanye também aparece com a cabeça do rival nas mãos.
A música "Eazy foi lançada em janeiro nas plataformas digitais. No trecho em que Kanye ataca Pete, a letra indica que o rapper poderia dar uma surra no comediante.
Ele canta sobre um acidente do qual se livrou da morte, em 2002, e na sequência entoa: "Deus me salvou daquela batida apenas para que eu pudesse dar uma surra no Pete Davidson".
Esse fato fez com que o humorista aumentasse sua segurança pessoal ao temer qualquer tipo de violência por parte do rapper e de seus seguidores segundo o Radar Online.
O lançamento aconteceu nesta quarta-feira (2), mesmo dia em que Kardashian foi declarada legalmente solteira após disputa judicial. Kanye não esteve presente na videoconferência, mas seu advogado não se opôs à decisão.

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