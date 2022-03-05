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"BBB22": Jessilane cai no choro e é consolada por brothers após festa

Pela sétima semana consecutiva na xepa, sem conseguir ganhar nenhuma prova e tendo apenas Lina como aliada, Jessi está sentindo na pele as pressões do "Big Brother Brasil"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Março de 2022 às 10:37

Jessilane chora após liderança de Pedro Scooby na Prova do Líder
Jessilane está se sentindo isolada no "Big Brother Brasil" Crédito: Globo/Reprodução
Após a festa de ontem do "BBB 22", Jessilane teve um momento solitário e começou a chorar copiosamente. Pela sétima semana consecutiva na xepa, sem conseguir ganhar nenhuma prova e com apenas Lina como aliada no jogo, Jessi está sentindo na pele as pressões do "Big Brother Brasil". Em meio a soluços, a professora de biologia comentou que se sente mal quando percebe que ninguém gosta dela.
Sem saber que está na mira do líder Pedro Scooby, Jessi desabafou com Laís, Gustavo, Douglas Silva e Vyni sobre tudo o que está acontecendo com ela e os brothers a lembraram que ela não tem que se importar com o que as pessoas dentro da casa falam dela, mas sim do que o público acha, já que é o público quem decide quem vai e quem fica.
A professora de biologia pediu muitas desculpas e disse que é algo interno dela, de buscar aprovação das pessoas e que está trabalhando para melhorar. Gustavo a lembrou que dentro do programa não era o lugar para ela sair em busca de autoconhecimento, mas reforçou que ela não está sozinha no jogo e que tem pessoas dentro da casa que gostam muito dela.
Vyni ficou ao seu lado até a sister se sentir melhor e os dois brincaram na cozinha de gritar em silêncio.

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Em seguida, todos foram descansar para a prova do anjo que acontecerá mais tarde. Quem vencer, terá a chance de impedir que uma pessoa seja indicada ao paredão a ser formado neste domingo (6).

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