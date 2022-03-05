"BBB22": Jessilane cai no choro e é consolada por brothers após festa

Jessilane está se sentindo isolada no "Big Brother Brasil" Crédito: Globo/Reprodução

Após a festa de ontem do "BBB 22", Jessilane teve um momento solitário e começou a chorar copiosamente. Pela sétima semana consecutiva na xepa, sem conseguir ganhar nenhuma prova e com apenas Lina como aliada no jogo, Jessi está sentindo na pele as pressões do "Big Brother Brasil". Em meio a soluços, a professora de biologia comentou que se sente mal quando percebe que ninguém gosta dela.

Sem saber que está na mira do líder Pedro Scooby, Jessi desabafou com Laís, Gustavo, Douglas Silva e Vyni sobre tudo o que está acontecendo com ela e os brothers a lembraram que ela não tem que se importar com o que as pessoas dentro da casa falam dela, mas sim do que o público acha, já que é o público quem decide quem vai e quem fica.

A professora de biologia pediu muitas desculpas e disse que é algo interno dela, de buscar aprovação das pessoas e que está trabalhando para melhorar. Gustavo a lembrou que dentro do programa não era o lugar para ela sair em busca de autoconhecimento, mas reforçou que ela não está sozinha no jogo e que tem pessoas dentro da casa que gostam muito dela.

Vyni ficou ao seu lado até a sister se sentir melhor e os dois brincaram na cozinha de gritar em silêncio.