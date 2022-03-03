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BBB 22

'BBB 22': Arthur Aguiar faz aniversário e é homenageado por amigos

'Te amo amigo', disse Tiago Abravanel em stories; familiares e outros artistas também enviaram mensagens
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:21

Arthur e Tiago Abravanel se abraçam após desentendimento
Arthur completa 33 anos nesta quinta-feira (3) Crédito: Globo
Arthur Aguiar completa 33 anos nesta quinta-feira (3). Confinado na casa do "BBB 22", o artista recebeu homenagens de familiares e amigos, como o ex-parceiro de jogo, Tiago Abravanel.
Em stories publicados no Instagram, Abravanel comentou: "Quero mandar minhas energias de feliz aniversário para o Arthur. Já virou meia-noite e é aniversário dele. Não pude passar essa virada com ele, mas estou com ele no meu coração, mandando todas as energias boas, de saúde, alegria, paz e leveza. Quero que ele enfrente esse jogo com a força que ele tem. Eu tenho certeza que ele sabe que tem. Te amo, amigo. Quando você sair, você vai ver essa mensagem".
O ator e cantor desistiu do "BBB 22" no domingo, 27, e não contou ao Arthur sobre a sua decisão, mas deixou claro o carinho pelo amigo do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil.
Dentro do "BBB 22", os participantes também lembraram do aniversário e cantaram parabéns para Arthur durante a festa do líder Paulo André, que teve como tema a Vila Olímpica.
Além de Abravanel, a equipe de Arthur publicou um vídeo em que vários artistas e amigos parabenizam o cantor. No vídeo, Sophia, filha de Arthur com Maíra Cardi, também aparece enviando mensagem ao pai.

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