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Em Paris

Bruna Marquezine rebate comentários machistas após foto com seios à mostra

Atriz disse que na França é considerada 'gentil, divertida e gostosa'. "Fui muito bem tratada a noite inteira por todos que cruzaram meu caminho", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Março de 2022 às 14:33

Bruna Marquezine aparece só de meia-calça e luvas em vídeo no Instagram - Bruna Marquezine no Instagram
Bruna Marquezine rebate comentários machistas após foto com seios à mostra Crédito: Instagram /@BrunaMarquezine
Depois de receber algumas críticas de um seguidor a respeito das imagens em que aparece com transparência e os seios à mostra em desfile de Paris, a atriz Bruna Marquezine, 26, resolveu se defender à altura.
Ela não gostou de ler que estaria "horrível" e que "perdeu pontos, coisa horrorosa" ao aparecer com o look escolhido e rebateu o machismo em algumas postagens no Twitter.
"Fui muito bem tratada a noite inteira por todos que cruzaram meu caminho. Não se preocupe comigo e nem com os meus peitos. E eu estou na Europa, aqui é normal. Não é essa cafonice do Brasil que só aceita ver teta em carro alegórico no carnaval!", começou ela.
"Relaxa, machista. A minha fama aqui é de atriz, modelo, fashionista, influenciadora, gente boa, gentil, educada, divertida e de uma baita de uma gostosa!", emendou.
Na sequência, disse que nada nem ninguém seria capaz de roubar sua luz e sua paz. A pessoa acabou apagando a postagem após a repercussão.
Bruna Marquezine ousou no look escolhido para acompanhar o desfile da coleção de inverno da grife Yves Saint Laurent, na terça (2), em Paris, na França. Ela usou uma blusa transparente que deixava os seios à mostra.
No evento, ela se encontrou com a atriz Úrsula Corberó, a Tóquio da série "La Casa de Papel", da Netflix. O encontro foi registrado pela brasileira em suas redes sociais. "Foi um enorme prazer conhecer você", declarou Bruna em uma série de imagens de ambas dando risada e batendo papo.
Úrsula retribuiu o carinho e elogiou a roupa transparente da brasileira, que também vestia uma saia longa com blazer escuros e uma bolsa-carteira vermelha.
Essa não foi a primeira vez que Bruna Marquezine usou roupas transparentes em desfile de moda. Em outubro de 2021, ela chamou a atenção ao posar na Semana de Moda de Paris, na França, com um sutiã transparente da grife Givenchy.

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