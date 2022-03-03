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Tal pai, tal filho

Filho de Faustão exibe mais um relógio avaliado em R$ 1,1 milhão

João Guilherme publicou foto com modelo criado para Michael Schumacher. O relógio é avaliado em mais de 200 mil euros (cerca de R$ 1.116 milhão)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:17

João Silva, filho do Faustão, usa relógio de ouro e titânio que custa aproximadamente R$ 1,1 milhão
João Silva, filho do Faustão, usa relógio de ouro e titânio que custa aproximadamente R$ 1,1 milhão Crédito: Instagram/jotagsilva
João Guilherme da Silva, 18, filho do apresentador Faustão, publicou uma foto em seu Instagram na noite desta quarta-feira (2) exibindo um relógio avaliado em mais de 200 mil euros (cerca de R$ 1.116 milhão) no Chrono24, o mercado mundial de relógios online.
O modelo em questão é um Royal Oak Laptimer Michael Schumacher, da empresa suíça Audemars Piguet. Segundo a organização Grand Prix d'Horlogerie de Genève, que premia relógios, a produção deste modelo foi limitada a apenas 221 unidades.
Ele foi criado em 2015, é à prova d'água, e feito de carbono, titânio e cerâmica, além de um cristal de safira. O relógio também tem sete estrelas marcadas no lado esquerdo, simbolizando os sete títulos do Campeonato Mundial de F1 de Michael Schumacher, ex-piloto para quem o relógio foi criado.
O filho de Faustão já havia aparecido, em 2021, com um outro relógio cujo preço superava os R$ 1 milhão. Na ocasião, tratava-se de uma das únicas 30 unidades existentes do Richard Mille RM011 Felipe Massa Yellow Bronzo Titanium, que custa a partir de 209 mil euros no site Chrono24 (cerca de R$ 1.161 milhão).
João é filho de Faustão com Luciana Cardoso, que também tiveram Rodrigo, 13.

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