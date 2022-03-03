Jade convida PA para quarto Lollipop e ele recusa: 'Não quero sair'

Jade e Paulo André posam para foto na festa Crédito: Globo/Reprodução

Durante a festa do líder na madrugada desta quarta-feira (3), Jade Picon sugeriu ao seu "affair" dentro do BBB 22 (Globo), Paulo André, que deixasse de dormir no quarto Grunge e começasse a dormir no Lollipop, onde ela dorme.

"Vem para o Lollipop", disse Jade, que recebeu de prontidão uma resposta negativa de PA: "Não quero sair, não. Não estou a fim de sair não, quero ficar no game". Laís, que também estava na roda de conversa, riu com o casal.

Na ocasião, o atleta fez referência ao fato de que, dos seis paredões que aconteceram nesta edição do reality, quatro eliminados eram integrantes do quarto Lollipop. A mais recente, Larissa, foi eliminada na última terça-feira (1º) com 88,59% dos votos.

FUTURO DA RELAÇÃO

Jade Picon já revelou que não tem intenção viver um romance sério com Paulo André. O casal queridinho está junto há algumas semanas e, apesar de estarem cada vez mais próximos, a influenciadora digital garantiu que não pretende avançar com o relacionamento.

"Eu conversei com ele ontem. É uma pessoa que me faz bem aqui dentro, deixa os meus dias mais leves, mas o que eu gosto em nós dois é que a gente sabe muito um respeitar o espaço do outro. A gente é de boa", afirmou em conversa com as amigas no quarto Lollipop nesta terça-feira (1º).