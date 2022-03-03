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BBB 22

Jade convida PA para quarto Lollipop e ele recusa: 'Não quero sair'

Atleta faz referência aos mais recentes eliminados, que integravam quarto da influenciadora. : "Não quero sair, não. Não estou a fim de sair não, quero ficar no game", brincou PA
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Março de 2022 às 14:27

Jade e Paulo André posam para foto na festa
Jade e Paulo André posam para foto na festa Crédito: Globo/Reprodução
Durante a festa do líder na madrugada desta quarta-feira (3), Jade Picon sugeriu ao seu "affair" dentro do BBB 22 (Globo), Paulo André, que deixasse de dormir no quarto Grunge e começasse a dormir no Lollipop, onde ela dorme.
"Vem para o Lollipop", disse Jade, que recebeu de prontidão uma resposta negativa de PA: "Não quero sair, não. Não estou a fim de sair não, quero ficar no game". Laís, que também estava na roda de conversa, riu com o casal.
Na ocasião, o atleta fez referência ao fato de que, dos seis paredões que aconteceram nesta edição do reality, quatro eliminados eram integrantes do quarto Lollipop. A mais recente, Larissa, foi eliminada na última terça-feira (1º) com 88,59% dos votos.

FUTURO DA RELAÇÃO

Jade Picon já revelou que não tem intenção viver um romance sério com Paulo André. O casal queridinho está junto há algumas semanas e, apesar de estarem cada vez mais próximos, a influenciadora digital garantiu que não pretende avançar com o relacionamento.
"Eu conversei com ele ontem. É uma pessoa que me faz bem aqui dentro, deixa os meus dias mais leves, mas o que eu gosto em nós dois é que a gente sabe muito um respeitar o espaço do outro. A gente é de boa", afirmou em conversa com as amigas no quarto Lollipop nesta terça-feira (1º).
O assunto surgiu após Jade afirmar que gostaria de saber quem dos seus amigos, conhecidos e ficantes estariam namorando quando ela deixasse o programa. Ao ser questionada pelas colegas de confinamento, a sister disse que pretende ficar com PA, mas não namorar.

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