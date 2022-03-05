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Babado!

"BBB 22": Festa tem crise de ciúme de Natália e especulação de voto em Jade

Entre as fofocas da noite, Eliezer dançou de forma sensual com Lina, Jessi deu o que falar e um animado show com Pedro Sampaio e Gloria Groove
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Março de 2022 às 09:34

Natália observa brincadeira entre Lina e Eliezer no
Natália observa brincadeira entre Lina e Eliezer no "BBB 22" Crédito: Globoplay
A festa da madrugada deste sábado (5) no "Big Brother Brasil 22" (Globo) rendeu. Teve crise de ciúme de Natália após brincadeira entre Eli, Jessi e Lina e muita especulação de votos.
Depois de curtirem show de Pedro Sampaio e Gloria Groove, os brothers e sisters começaram a falar sobre o Paredão. Jade foi uma das que mais ficaram receosas em ir à berlinda. Laís, porém, prometeu dar o Anjo a ela caso vença a prova deste sábado.
Arthur voltou a declarar seu voto em Jade. "Vou ‘largar’ voto", disse o ator. Jessilane concordou com o posicionamento do colega de confinamento e replicou: "Já está na hora, ela está muito acomodada", disparou Jessi.

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Mas o que mais causou polêmica mesmo foram algumas brincadeiras de Eliezer com Lina e Jessi. Durante determinados momentos da festa, Eli começou a dançar e seduzir ambas. De acordo com Lina, eram apenas "brincadeiras bobas e gostosas".
Nat foi conversar com Laís e demonstrou sua insatisfação ao ver as cenas. "Não sei se fico mais triste com a Jessi ou com a Lina", disse ela. Mais tarde, Natália foi conversar com Eli para tentar resolver a situação.
"Você estava rebolando em cima delas. Eu nem fiquei olhando", comentou Natália. "Mas tu viu já que está falando comigo", afirma Eliezer. "Não teve como não ver. Todo mundo viu", explicou ela. "Eu estava brincando, não teve selinho, juro", se defendeu o empresário. "Foi uma brincadeira bem safada", opinou a sister.
Jessi concluiu sobre o ciúme de Nat. "Ela está evitando até contato visual com a gente." Vyni também avaliou o ciúme da sister. "Você [Lina] é solteira e ele também. Ela [Natália] está com ciúme, o problema é dela", disse.

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