Eslovênia e Lucas, do BBB22, combinam? Descubra o que os Astros dizem

Eslovênia e Lucas na Festa da Líder Jade no BBB 22 Crédito: FeedBBB/Globo

Eslovênia e Lucas formaram o primeiro casal do BBB22. Embora discreto, o romance dos dois segue. Será que o casal tem futuro dentro e fora da Casa? Analisamos a combinação astrológica da sister escorpiana com o brother taurino. Vem ver o que os Astros dizem!

E o encontro de Lucas, que tem Vênus em Áries, com Eslovênia, que tem Vênus em Libra, pode ser altamente harmonioso e feliz, porque são padrões afetivos opostos complementares. Ou seja, um se encaixa no outro.

ESLOVÊNIA E LUCAS: PODE DAR CASAMENTO

Lucas, com Vênus em Áries, coloca a paixão acima de tudo. Eslovênia, por sua vez, com Vênus em Libra, valoriza enormemente os relacionamentos afetivos. Por isso, em condições “normais”, talvez fosse uma relação com muito movimento.

Este tipo de encontro de opostos favorece os relacionamentos mais sérios, por isso que há chance, sim, de dar casamento, pois as diferenças mútuas são altamente complementares.

A qualidade mental e articulada de Eslovênia entusiasma e alimenta o Fogo ariano de Lucas. Por sua vez, Lucas enche a vida de Eslovênia de cor e vida. Fofo, né?

COMBINAÇÃO INTELECTUAL

O planeta Mercúrio, que diz como funciona o modo de pensar de cada um, do casal é muito diferente. A modelo, com Mercúrio em Sagitário, pode mostrar a vida sob um ponto de vista muito mais amplo, fazendo o engenheiro rir e aprender muito em pouco tempo.

Por sua vez, Lucas, com Mercúrio em Terra, vai chamar Eslovênia à realidade, mostrando-lhe sua tendência a “viajar demais na maionese”.

Num sentido negativo, quando a relação envolve pessoas ainda num estado imaturo, o diálogo se torna quase inviável. É o tipo de coisa que ou permite grande aprendizado mútuo, ou leva o casal a nem conseguir conversar!

COMBINAÇÃO DE ELEMENTOS

No caso de Eslovênia e Lucas, ambos têm o mesmo padrão de elementos. Por isso, eles podem sentir um poderoso grau de identificação — tanto no que diz respeito aos defeitos, quanto às qualidades.

Quando isso ocorre, as pessoas podem sentir tanto raiva quanto afeto uma vez que são como espelhos uma da outra e veem as próprias qualidades e defeitos refletidos em seu parceiro.

O QUE É SINASTRIA AMOROSA?