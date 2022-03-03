Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Astrologia
  • Laís e Gustavo, do BBB 22, podem dar certo? Veja o que os Astros dizem
Sinastria amorosa

Laís e Gustavo, do BBB 22, podem dar certo? Veja o que os Astros dizem

O relacionamento entre os dois está esquentando o reality e divide opiniões do público. Confira os pontos em comum entre a escorpiana com o canceriano
Personare

Personare

Publicado em 03 de Março de 2022 às 07:00

BBB 22: o casal Laís e Gustavo
BBB 22: o casal Laís e Gustavo Crédito: Globo
O affair entre Laís e Gustavo está esquentando o BBB22 e divide opiniões do público. Mas o que será que os Astros revelam sobre o encontro da escorpiana com o canceriano? Será que o casal tem futuro?
Quando o assunto é Sinastria Amorosa, é preciso ir além do signo solar de cada pessoa, e ver outros aspectos do Mapa Astral do casal. Um dos principais é o signo de Vênus.
Quando o assunto é o planeta do amor, eles têm tudo para dar certo. A Vênus em Gêmeos de Gustavo é flexível, enquanto a Vênus em Libra de Laís tem muito talento para ver o lado dos outros.
Se você quiser conferir a combinação astrológica entre o seu Mapa Astral e o de outra pessoa, veja aqui uma versão gratuita da sua Sinastria Amorosa.

LAÍS E GUSTAVO: BOA COMUNICAÇÃO, MAS E A ATRAÇÃO?

A combinação de Vênus é marcada pelo elemento Ar, ou seja, são duas pessoas que tendem a se comunicar bem e a apreciar um estilo de vida com muitas atividades sociais. Por isso, é uma combinação muito harmoniosa, mas ela apenas não garante o sucesso do relacionamento.
O que pode acontecer (de não tão positivo) é que ambos podem se dar tão bem que terminam virando amiguinhos. Ou seja, falta um “teor agressivo” que mantenha a atração entre eles. Para saber se existe essa pimenta, é preciso olhar o Mapa Sexual de cada um.

COMBINAÇÃO INTELECTUAL

O posicionamento do planeta Mercúrio, que diz como funciona o modo de pensar de cada um, do casal ocorre em signos de Fogo. O dela é em Sagitário, e o dele, em Leão. Isso favorece a comunicação entre os brothers, pois ambos sentem como se falassem a mesma língua.
Laís aumenta a flexibilidade mental, equilibrando os radicalismos de Gustavo. E Gustavo aumenta a praticidade da personalidade “viajante” de Laís.

COMBINAÇÃO DE ELEMENTOS

A análise dos elementos fundamentais (Terra, Fogo, Água e Ar) que cada um tem em seu mapa mostra uma coincidência: ambos têm o mesmo padrão de elementos, o que costuma levar a um respeito mútuo com relação aos defeitos e às qualidades um do outro.
Quando isso ocorre, as pessoas tanto se irritam quanto se atraem, e podem oscilar entre o afeto e a raiva, uma vez que são como espelhos uma da outra.

O QUE É A SINASTRIA AMOROSA?

A Sinastria Amorosa é uma análise ampla de um relacionamento e é baseada nas informações do Mapa Astral. Essa técnica ajuda a identificar afinidades e desafios a serem trabalhados para que a relação se fortaleça.
Popularmente, as pessoas criam teorias sobre a combinação entre os signos solares de um casal. Na verdade, este é um dos fatores menos importantes em um estudo sério de compatibilidade amorosa.
Equipe Personare: Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações [email protected]

Veja Também

Astrologia na festa do BBB 22: entenda os símbolos de cada signo

Signos que combinam no amor: veja quem dá match na Astrologia

Quais signos vão se dar bem no amor em 2022?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados