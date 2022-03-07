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Gravidez

'Para alegrar nossos dias', diz Virgínia Fonseca em anúncio de segunda gravidez

A influenciadora é casada com Zé Felipe e mãe de Maria Alice, de nove meses.  Virgínia usou seu perfil no Instagram para contar a novidade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Março de 2022 às 08:10

Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do segundo filho com Zé Felipe
Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do segundo filho com Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia
Bebê a bordo! Depois de muitos rumores, Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do segundo filho com Zé Felipe. A influenciadora usou seu perfil no Instagram para contar a novidade.
Na publicação, ela compartilhou uma foto ao lado do cantor e da sua filha de nove meses, Maria Alice. "Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre."
Nos comentários, Zé Felipe comemorou a notícia e se declarou: "Eu amo vocês demais, demais, demais... Vocês três". A publicação também teve reação de diversos artistas. "Que fofura, muitas bênçãos", escreveu Maisa. "Que Deus abençoe e proteja ainda mais! Feliz por vocês", desejou Carlinhos Maia. A foto já coleciona mais de 2 milhões de curtidas e 106 mil comentários.

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