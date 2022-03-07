'Para alegrar nossos dias', diz Virgínia Fonseca em anúncio de segunda gravidez

Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do segundo filho com Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia

Bebê a bordo! Depois de muitos rumores, Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do segundo filho com Zé Felipe. A influenciadora usou seu perfil no Instagram para contar a novidade.

Na publicação, ela compartilhou uma foto ao lado do cantor e da sua filha de nove meses, Maria Alice. "Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre."