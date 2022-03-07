Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Arthur, Jade e Jessilane estão no 7° paredão do "BBB22"

Gustavo conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta. Na dinâmica que teve seis rodadas, os brothers precisaram catapultar bolas e acertar caixas em um tabuleiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2022 às 08:17

Arthur, Jade e Jessi montam Paredão da semana
Arthur, Jade e Jessi montam Paredão da semana Crédito: Divulgação/ Globo
Mais uma vez, o paredão do "BBB 22" (TV Globo) começou a ser formado antes do domingo (6). Jade Picon atendeu o segundo big fone da edição e foi direto para berlinda. A mensagem pedia que sister indicasse alguém para lhe fazer companhia. Arthur Aguiar, seu rival no jogo, foi o escolhido, sem titubear: "Bora, eu e você no paredão".
Além de tudo isso, um poder do anjo, uma indicação do líder e uma votação no confessionário terminaram de desenhar o jogo. Agora, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane estão no sétimo paredão da edição.
Já na casa, Gustavo foi o mais votado na casa e garantiu seu lugar na prova bate e volta ao lado de Jade Picon e Arthur Aguiar. O brother recebeu seis votos.
Arthur, Jade e Gustavo disputaram a prova bate e volta e tiveram a chance de se livrar do paredão. Na dinâmica que teve seis rodadas, os brothers precisaram catapultar bolas e acertar caixas em um tabuleiro. Cada caixa tinha uma pontuação diferente e vencia quem somasse mais pontos. Gustavo começou mal, ficou atrás da Jade e Arthur, virou o jogo na última partida e se livrou do paredão.

Veja Também

'Para alegrar nossos dias', diz Virgínia Fonseca em anúncio de segunda gravidez

Demi Lovato desiste de protagonizar série sobre transtornos alimentares

"BBB22": Jessilane cai no choro e é consolada por brothers após festa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB globo Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados