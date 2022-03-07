Arthur, Jade e Jessilane estão no 7° paredão do "BBB22"

Arthur, Jade e Jessi montam Paredão da semana Crédito: Divulgação/ Globo

Mais uma vez, o paredão do "BBB 22" (TV Globo) começou a ser formado antes do domingo (6). Jade Picon atendeu o segundo big fone da edição e foi direto para berlinda. A mensagem pedia que sister indicasse alguém para lhe fazer companhia. Arthur Aguiar, seu rival no jogo, foi o escolhido, sem titubear: "Bora, eu e você no paredão".

Além de tudo isso, um poder do anjo, uma indicação do líder e uma votação no confessionário terminaram de desenhar o jogo. Agora, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane estão no sétimo paredão da edição.

Já na casa, Gustavo foi o mais votado na casa e garantiu seu lugar na prova bate e volta ao lado de Jade Picon e Arthur Aguiar. O brother recebeu seis votos.