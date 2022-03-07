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BBB 22

"BBB 22": Natália questiona grupo de brothers após ser cobrada por voto

Mineira votou no colega para evitar que Eliezer fosse para o Paredão. A briga teve início quando Gustavo, que se livrou do Paredão ao ganhar a Prova Bate e Volta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2022 às 10:27

Natália conversa com Arthur Aguiar e grupo de DG
Natália conversa com Arthur Aguiar e grupo de DG Crédito: Globo/Reprodução
Em uma discussão após a formação do 7º paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo), Natália questionou o grupo formado por Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André, depois de ser cobrada por voto em Gustavo.
A briga teve início quando Gustavo, que se livrou do Paredão ao ganhar a Prova Bate e Volta, reclamou com Natália sobre o voto da sister no Confessionário. Para proteger Eliezer, a mineira votou em Gustavo. "Confiei, hein. Não, tu sabe o que faz, mas eu confiei na sua palavra", disse o Brother.
Na sequência, Douglas Silva e Pedro Scooby, líder da semana, entraram na discussão e reagiram a uma fala da sister. "Eu sinto que vocês, meninos, têm sim se juntado, inclusive você também DG, e criado tipo uma fortaleza, sim", conta Natália.
Scooby reagiu: "Não me inclui nessa não, está colocando palavra na minha boca". DG também respondeu a mineira: "Não, Nat. Calma aí". Com as interrupções, Natália fala mais alto: "Deixa eu terminar de falar, eu vou terminar de falar e depois vocês vão me interromper".
"Fortaleza, não", diz Douglas Silva. "Eu não estou nessa fortaleza, não", responde Gustavo.
Natália continuou a discussão: "Eu sinto que vocês estão assim, e o meu medo aqui dentro é o que: querer ficar numa rede de proteção. Eu queria ver se realmente era esse posicionamento dos meninos de me colocar como protegida. O Scooby mesmo falou, às vezes, a gente está se protegendo.
"Eu não quero proteção, não é isso. Eu queria saber se é realmente sincero de vocês por isso, porque eu votei em você com muito pesar. E o que eu queria ver com esse meu voto? Eu queria saber se vocês realmente gostam de mim", finaliza.

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