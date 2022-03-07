Marcus Majella termina namoro com publicitário de 25 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O romance entre o comediante Marcus Majella, 42, e o publicitário Guilherme Castro, 25, chegou ao fim. De acordo com o jornal Extra, a relação que começou em abril de 2018 acabou recentemente. O casal morava junto na casa do ator, na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em dezembro de 2021, os dois viajaram para Portugal junto com a mãe do comediante e ainda passaram o ano novo em Berlin, na Alemanha. Segundo o jornal, o publicitário não está morando mais com Majella.