Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acabou

Marcus Majella termina namoro com publicitário de 25 anos

O comediante e o publicitário Guilherme Castro estavam juntos desde 2018. O romance chegou ao fim no início desse ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Março de 2022 às 15:21

Marcus Majella termina namoro com publicitário de 25 anos
Marcus Majella termina namoro com publicitário de 25 anos Crédito: Reprodução/Instagram
O romance entre o comediante Marcus Majella, 42, e o publicitário Guilherme Castro, 25, chegou ao fim. De acordo com o jornal Extra, a relação que começou em abril de 2018 acabou recentemente. O casal morava junto na casa do ator, na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro.
Em dezembro de 2021, os dois viajaram para Portugal junto com a mãe do comediante e ainda passaram o ano novo em Berlin, na Alemanha. Segundo o jornal, o publicitário não está morando mais com Majella.
Com o fim do relacionamento, o ator tem saído para curtir com os amigos e também está voltando sua atenção a hábitos mais saudáveis. Marcus inclusive já perdeu 30kg desde que começou a adotar uma nova rotina de alimentação e exercícios.

Veja Também

Ex-BBBs e A Fazenda fazem a festa no ES durante o fim de semana

Ana Maria Braga volta de férias com novo visual e fãs comemoram

Viih Tube confirma fim de romance com Lipe Ribeiro: 'Não fazemos bem ao outro'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Multishow
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados