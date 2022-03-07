Viih Tube confirma fim de romance com Lipe Ribeiro: 'Não fazemos bem ao outro'

Viih Tube confirmou que não vive mais um relacionamento com o influenciador Lipe Ribeiro Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube, 21, confirmou ao perfil Gossip do Dia no Instagram que não vive mais um relacionamento com o influenciador Lipe Ribeiro, 30. Ambos estavam juntos desde a Farofa da Gkay, festa que movimentou romances e que aconteceu em Fortaleza (CE).

Em publicação, Viih disse que ambos não estavam mais dando certo e que por isso resolveram tomar caminhos diferentes. "E de uma vez por todas, eu e Lipe não demos certo, não fazemos bem um pro outro, eu acabei de terminar, gente", disse.

Ao que tudo indica, Lipe já estaria com um novo affair: a influenciadora Andressa Castorino. Ela tem sofrido com ódio na internet de fãs de Viih. "Não vou fingir que não estou vendo todo mundo me marcando aqui e muita gente jogando hate na Andressa nos comentários. Olha, ninguém tem que preferir nada, e não existe disputa nenhuma", começou ela.

"Eu e a Dessa nos conhecemos, ela é uma mulher madura, divertida e boa, então não xinguem quem não conhecem só por shipper besta de internet, me sinto um pouco responsável. Por isso estou aqui, porque receber hate é horrível", emendou Viih.

Sobre o futuro e um possível novo romance, Viih diz que não pensa nisso. "Estou longe de querer algo sério com alguém agora. Então não tem culpado na história, só aceitem que não deu certo e que estamos todos na paz. E deixem a garota em paz por favor", finalizou.

Em dezembro, ela foi flagrada beijando o ex-peão Lipe Ribeiro no primeiro dia do evento. A criadora de conteúdo e ex-BBB também foi vista aos beijos com o influenciador Isaías Silva, conhecido no TikTok. Nas redes sociais, fãs e internautas comentaram a festa e também apoiaram a youtuber, que havia anunciado o fim de seu namoro com Bruno Magri.

"Não julgo a Viih Tube, pois eu também beijaria aqueles homens todos, inclusive o Lipe", escreveu uma. "Inveja eu tenho é da Viih Tube que pegou o Lipe", pontuou outra. "Estou em choque com a Viih Tube e o Lipe, acho que eu shippo", disse um terceiro.