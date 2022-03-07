Ana Maria Braga volta de férias com novo visual e fãs comemoram

Ana Maria retorna das férias com novo visual Crédito: Reprodução/Globo

Após três semanas de férias, Ana Maria Braga retornou ao Mais Você na manhã desta segunda-feira, 7. A apresentadora surpreendeu os fãs ao aparecer com cabelo rosa e agradeceu aos apresentadores Talitha Morete e Fabrício Battagllini, que a substituíram durante esse período.

"É muito bom estar de volta. Claro que não desliguei do programa, fiquei matando a saudade de vocês", comentou a apresentadora.

Ana Maria ainda mostrou um cenário novo, que chamou de "espaço garden". Os internautas comemoraram e brincaram que a volta da apresentadora foi no momento certo para receber o próximo eliminado do programa BBB 22.

O paredão atual é formado por Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane. As últimas três eliminadas do reality, Bárbara, Brunna Gonçalves e Larissa, foram entrevistadas por Talitha e Fabrício.

Eu sei que a semana vai ser boa quando ela começa com o #PensamentoDoDia no #MaisVocê! Vem que Namaria tá na telinha ✨ pic.twitter.com/KB92LEEoAn — TV Globo 🐆 (@tvglobo) March 7, 2022