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Ana Maria Braga volta de férias com novo visual e fãs comemoram

Apresentadora retornou ao 'Mais Você' com o cabelo rosa e mostrou cenário novo. "É muito bom estar de volta. Claro que não desliguei do programa, fiquei matando a saudade de vocês", comentou Ana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Março de 2022 às 14:57

Ana Maria retorna das férias com novo visual
Ana Maria retorna das férias com novo visual Crédito: Reprodução/Globo
Após três semanas de férias, Ana Maria Braga retornou ao Mais Você na manhã desta segunda-feira, 7. A apresentadora surpreendeu os fãs ao aparecer com cabelo rosa e agradeceu aos apresentadores Talitha Morete e Fabrício Battagllini, que a substituíram durante esse período.
"É muito bom estar de volta. Claro que não desliguei do programa, fiquei matando a saudade de vocês", comentou a apresentadora.
Ana Maria ainda mostrou um cenário novo, que chamou de "espaço garden". Os internautas comemoraram e brincaram que a volta da apresentadora foi no momento certo para receber o próximo eliminado do programa BBB 22.
O paredão atual é formado por Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane. As últimas três eliminadas do reality, Bárbara, Brunna Gonçalves e Larissa, foram entrevistadas por Talitha e Fabrício.

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