Ana Maria Braga volta de férias com novo visual e fãs comemoram

Após três semanas de férias, Ana Maria Braga retornou ao Mais Você na manhã desta segunda-feira, 7. A apresentadora surpreendeu os fãs ao aparecer com cabelo rosa e agradeceu aos apresentadores Talitha Morete e Fabrício Battagllini, que a substituíram durante esse período.
"É muito bom estar de volta. Claro que não desliguei do programa, fiquei matando a saudade de vocês", comentou a apresentadora.
Ana Maria ainda mostrou um cenário novo, que chamou de "espaço garden". Os internautas comemoraram e brincaram que a volta da apresentadora foi no momento certo para receber o próximo eliminado do programa BBB 22.
O paredão atual é formado por Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane. As últimas três eliminadas do reality, Bárbara, Brunna Gonçalves e Larissa, foram entrevistadas por Talitha e Fabrício.