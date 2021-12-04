Juliette é eleita mulher do ano no dia do aniversário: "Presente"

Vencedora do BBB 21, cantora e influenciadora - com mais de 32 milhões de seguidores no Instagram, Juliette foi eleita a Mulher do Ano no evento Men Of The Year, da revista GQ Brasil. A paraibana recebeu o prêmio das mãos de Grazi Massafera e comemorou a conquista que veio no dia em que completou 32 anos.
"Minha gente, que presente de aniversário!! Eu fui escolhida a Mulher do Ano pela @GQBrasil!! O prêmio #MenOfTheYear2021 escolheu os protagonistas do ano nas artes, nos negócios, na moda, no esporte e nas vacinas", escreveu ela no Twitter, na noite desta sexta-feira (3).
"Esse troféu não é só meu, mas de todas as mulheres que, todos os dias, enfrentam e vencem suas guerras! Muito obrigada!", completou em outro post.
Quem também ganhou destaque na premiação foi Emicida. O rapper foi eleito Homem do Ano na Música. "Pra quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe", comemorou no Twitter.
Tradição da GQ, o prêmio "Men of The Year" do Brasil em 2021 selecionou outros nomes de destaque no ano em áreas como as artes, os negócios, os esportes e a ciência. Entre eles, Gil do Vigor (Influenciador Digital do Ano), o surfista Ítalo Ferreira, medalhista nos Jogos de Tóquio, na categoria Esportes, e o apresentador Tiago Leifert como Homem do Ano na Televisão.