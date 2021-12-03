Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Chico Pinheiro, Rogério Flausino e outros famosos celebram título do Atlético-MG
Famosos

Chico Pinheiro, Rogério Flausino e outros famosos celebram título do Atlético-MG

Galo foi novamente campeão da competição após 50 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 14:14

Chico Pinheiro celebrou nas redes sociais o título do Atlético-MG
Chico Pinheiro celebrou nas redes sociais o título do Atlético-MG Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
O Atlético-MG celebrou na noite desta quinta-feira (2) o segundo título do Campeonato Brasileiro após 50 anos. E alguns famosos torcedores da equipe resolveram demonstrar sua felicidade com o troféu.
O cantor Rogério Flausino publicou uma imagem comemorativa em suas redes sociais e também a festa da torcida. O ator Daniel de Oliveira postou trecho de falas em homenagem ao time do coração: "O que acontece com o GALO não se resume ao título de campeão. Estamos imersos em puro ritual".
A apresentadora Fernanda Keulla publicou uma foto usando a camisa do clube e celebrou. O rapper mineiro Djonga chamou os jogadores do clube de "fortes e vingadores" em referência a trecho do hino.
Sheilla Castro, jogadora de vôlei da seleção, também se divertiu com o título do Atlético no Instagram. Chico Pinheiro publicou vídeo com as medalhas no peito. Já na manhã desta sexta-feira (3), fez a festa no estúdio do Bom Dia Brasil com direito até a capinha de celular comemorativa e um galo que faz barulho.
Com uma campanha histórica, a equipe mineira ficou com a taça após vencer o Bahia por 3 a 2 na noite de quinta (2), em Salvador, com uma virada impressionante, depois que o time baiano chegou a abrir dois gols de vantagem.
Na Fonte Nova, todos os gols saíram já no segundo tempo. E a virada atleticana começou a ser construída com um gol do artilheiro Hulk, aos 27 minutos, de pênalti. Depois, Keno marcou duas vezes, aos 28 e aos 32 minutos, para delírio dos atleticanos.
"Sou um torcedor também, não só jogador. Temos que festejar, 50 anos é muita coisa. Lutamos bastante, agora é só festejar", vibrou o artilheiro da noite.
Hulk, que despontou para o futebol no Vitória, ficou feliz por selar a conquista na Bahia. "Poder voltar aqui em Salvador, onde comecei e poder comemorar um título dessa grandeza... Quando mandaram a foto do troféu ontem [quarta], olhei à volta e falei que esse troféu tem tudo a ver com a gente", afirmou.

Veja Também

Carlos Santana cancela shows após cirurgia de emergência no coração

Luísa Sonza é atingida por cocô de cobra durante gravação de clipe

Xuxa abre Prêmio Multishow em nave espacial e canta com Majur

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados