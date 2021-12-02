Xuxa abre Prêmio Multishow em nave espacial e canta com Majur

Xuxa vai abrir o Prêmio Multishow 2021 Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

Xuxa, 58, é uma das novidades do Prêmio Multishow, evento que será realizado no próximo dia 8 no Rio. A apresentadora vai abrir a premiação, chegando na famosa nave especial do Xou da Xuxa, atração exibida na Gobo entre 1986 e 1992.

Ela também vai cantar clássicos de sua carreira como "Lua de Cristal" e "Arco-Íris" em parceria com Majur. "Estou muito feliz. As pessoas vão se surpreender, assim como eu tenho me surpreendido", disse Xuxa em entrevista online sobre o Prêmio, nesta quinta (2). A ideia é promover uma viagem do passado para o futuro.

A apresentação deste ano será feita por Iza e Tata Werneck, que voltam a comandar o evento. Em 2020, elas estavam acompanhadas por Paulo Gustavo, que morreu em maio deste ano vítima de complicações da Covid-19.

O humorista será homenageado durante a premiação. "Ele amava muito fazer o Prêmio Multishow", afirmou Tatiana Costa, diretora do Multishow.

Haverá tributos também para as cantoras Marilia Mendonça, vítima fatal de um acidente aéreo em novembro, e Cássia Eller --o Prêmio acontece no mês em que se completam 20 anos da morte da artista. "Vamos ter uma noite de muita emoção", completou Costa.

"Em um ano tão difícil, a gente tem que celebrar sim o fato de estar vivo", afirmou Tatá, que se emocionou ao falar do amigo. " [A premiação] É um espaço de muito significado, de muito amor. Esse ano é muito especial", acrescentou a humorista. Ela disse que o Prêmio Multishow de 2020 foi o último local em que encontrou pessoalmente Paulo Gustavo.