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Em Miami

Carnaval com Anitta é leiloado por R$ 618 mil em evento de Sean Penn

Brasileira cantou em noite que arrecadou recursos para América Latina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 13:31

Anitta se apresenta em evento beneficente em Miami
Anitta se apresenta em evento beneficente em Miami Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta
Anitta, 28, se apresentou na noite desta quarta (1º) em Miami, em um evento beneficente para a Core (Community Organized Relief Effort), fundação sem fins lucrativos criada pelo ator Sean Penn. A brasileira cantou sucessos como "Me Gusta", "Girl From Rio", "Faking Love" e "Downtown".
Além disso, uma experiência no Carnaval com Anitta foi arrematada em leião por US$ 110 mil (R$ 618 mil), segundo a assessoria da cantora. A noite foi dedicada a arrecadar recursos para programas da entidade na América Latina, especialmente os voltados a ajuda na crise da Covid-19.
No evento, a cantora usou dois vestidos. Um de veludo azul da grife Mugler, e outro longo com estampa animal print de Roberto Cavalli.

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