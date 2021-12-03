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"Anaconda"

Luísa Sonza é atingida por cocô de cobra durante gravação de clipe

Em um dos vídeos, a artista mostra imagens do momento em que uma serpente defecou em seu rosto durante as filmagens em uma banheira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 07:28

Luísa Sonza fala sobre perrengues que passou com cobras em clipe
Luísa Sonza fala sobre perrengues que passou com cobras em clipe Crédito: Reprodução | Instagram
A cantora Luísa Sonza, 23, publicou nesta quinta-feira (2) cenas da gravação de seu próximo clipe, da música "Anaconda", que será lançado no dia 9 de dezembro. Em um dos vídeos, a artista mostra imagens do momento em que uma serpente defecou em seu rosto durante as filmagens em uma banheira.
No Twitter, a loira brincou com a situação: "eu literalmente sensualizei na bosta pelo pop", disse. No vídeo, com quase 100 mil visualizações até o fim da tarde desta quinta, é possível ver a cantora com fezes do animal no rosto. Em seguida, uma pessoa de sua equipe retira o cocô.
A artista postou outro vídeo em seu Instagram - desta vez sem o perrengue. Nas imagens, também gravadas na banheira, ela está seminua e tem diversas serpentes rastejando pelo corpo.
Também na quinta, Luísa postou no Twitter que fará o lançamento do clipe no mesmo dia do aniversário da cantora Nicki Minaj. "Bem que ela podia notar a gente, né?", escreveu. A música será lançada um dia antes do clipe, em 8 de dezembro.
Para promover o lançamento, a cantora trocou sua imagem de perfil em todas as redes sociais pelo desenho de uma cobra.

HATERS

Em novembro, hackers invadiram o site oficial da artista e publicaram na página fotos de famosos mortos. A invasão ocorreu poucos dias depois de Luísa ter feito homenagens à cantora Marília Mendonça, que morreu no dia 5 daquele mês em um acidente aéreo.
Luísa já relatou em diversas entrevistas que é alvo do ataque de haters pela internet. Em setembro, declarou que já chegou até a receber fotos de armas.

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