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Maxi carteira de Giovanna Antonelli em "Quanto Mais Vida" é feita por capixaba

Acessório, que faz parte dos looks de Paula Terrare, foi desenvolvido pela designer Marcia Izidorio, de 41 anos. Moradora de Jardim Camburi, em Vitória, ela faz bolsas de crochê, que prometem bombar no verão
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 15:00

Capixaba, a artesã Márcia Izidoro fez as maxis carteiras utilizadas pela personagem de Giovanna Antonelli na novela das sete
Capixaba, a artesã Márcia Izidorio fez as maxis carteiras utilizadas pela personagem de Giovanna Antonelli na novela das sete Crédito: Reprodução | Instagram
Tem trabalho de capixaba brilhando na telinha da Globo. As bolsas de crochê produzidas pela designer Marcia Izidorio, de 41 anos, moradora de Jardim Camburi, em Vitória, fazem parte do guarda-roupa da personagem de Giovanna Antonelli, na novela "Quanto Mais Vida, Melhor", que estreou na última semana. 
Na trama das sete, Giovanna vive Paula Terrare, uma empresária, que se mudou de Goiás para o Rio de Janeiro, onde conseguiu emprego como secretária na Terrare Cosméticos. A personagem é promovida na empresa e se casa com o presidente, Celso (Cândido Damm). Com a morte dele, Paula assume a gestão da Terrare e logo se torna uma empresária acelerada, competente e mandona, daquelas que adora ser odiada pelos próprios funcionários.

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Mas tudo isso vira detalhe quando observamos o estilo de se vestir da personagem. "A maioria das roupas da Giovanna são feitas na costura dos Estúdios Globo, porque a gente não conseguiu encontrar... não as cores, mas as formas", explica a figurinista Natalia Duran.
Porém, as maxis carteiras são feitas por Marcia exclusivamente para Paula Terrare. Elas aparecem na novela compondo os mais variados tipos de looks coloridos usados pela empresária. "Foi uma super descoberta da galera do figurino", disse Giovanna sobre as carteiras ao Mais Você.
Numa postagem de julho, quando Giovanna mostrou o primeiro look da personagem para o público, Márcia contou detalhes de como a parceria aconteceu. "Um trabalho perfeito da @figurino_nataliaduran que escolheu as cores e me deu a total liberdade em fazer os modelos, confiando no bom gosto. Uma parceria que ocorreu no final de 2020 e que hoje posto aqui com muito carinho e orgulho", escreveu no Instagram.
"Esta criação foi idealizada por mim desde 2016. Muito estudo, dedicação e carinho dia a pós dia. Uma arte que encanta e tem um lugar especial em minha página, agora, com muito mais destaque", completou a artesã.
Fazendo sucesso no mundo todo por conta da grande repercussão, a artesã aproveitou para agradecer por todo o carinho que tem recebido. "Estou muito feliz com a repercussão do meu trabalho na novela. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Em segundo, a cada um de vocês, que têm me mandado cada mensagem linda. Obrigada, do fundo do coração", disse em seus stories.

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