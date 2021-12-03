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Guitarrista mexicano

Carlos Santana cancela shows após cirurgia de emergência no coração

O representante do músico, Michael Vrionis, afirmou ao The Hollywood Reporter que "Carlos está ótimo e ansioso para voltar logo aos palcos"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 07:35

Carlos Santana, 74, cancelou uma série de shows programados para dezembro devido a uma cirurgia cardíaca de emergência
Carlos Santana, 74, cancelou uma série de shows programados para dezembro devido a uma cirurgia cardíaca de emergência Crédito: Reprodução | Instagram
O célebre guitarrista mexicano Carlos Santana, 74, cancelou uma série de shows programados para dezembro devido a uma cirurgia cardíaca de emergência. O representante do músico, Michael Vrionis, afirmou ao The Hollywood Reporter que "Carlos está ótimo e ansioso para voltar logo aos palcos".
O instrumentista falou sobre a cirurgia em vídeo publicado na quarta-feira (1º) em sua conta no Twitter. "No último sábado [27], eu tive um incidente e precisei pedir para minha esposa me levar ao hospital. Tinha algo acontecendo no meu peito, e quando chegamos no hospital, descobrimos que eu precisava cuidar daquilo", contou. "E estou fazendo isso. Vou tirar um tempo para recarregar, descansar e ficar em dia com a minha saúde".
Santana publicou, na mesma rede social, outros dois comentários. O primeiro aconselha, "não tenha medo de sua mortalidade. Nós somos luz, espírito, alma, imutável, indestrutível". Ele continua, dizendo: "Eu não sou o corpo. Eu sou livre, porque ainda sou como Deus me criou".
Michael Vrionis, presidente da Universal Tone Management, que gerencia a carreira do mexicano, disse que o músico passou por um "procedimento cardíaco imprevisto", mas não especificou qual procedimento. "[Carlos] sente profundamente por este obstáculo ter obrigado o cancelamento de suas próximas performances", acrescentou.
O autor da canção "Black Magic Woman", ganhou fama global apresentando-se no festival hippie Woodstock, nos Estados Unidos. Em 2021, ele lançou o álbum "Blessings and Miracles", e faria oito apresentações na cidade de Las Vegas neste mês.

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