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Música

Mãe de Beyoncé diz que novo álbum da cantora será lançado 'muito em breve'

Como de costume, artista deve manter detalhes do 7° disco em segredo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 17:16

A cantora Beyonce
A cantora Beyonce Crédito: Folhapress/Folhapress
A mãe da cantora norte-americana Beyoncé, Tina Knowles, deixou escapar na quarta-feira (1º), durante transmissão ao vivo no Instagram, que o próximo álbum de sua filha está prestes a ser lançado. A designer de 67 anos respondeu a um fã que perguntou sobre o novo disco. "Fiquem ligados", disse. "Muito em breve".
Logo depois de mencionar o álbum, Tina desconversou e encerrou a live. A atitude só aumentou o ar de mistério em torno do sétimo lançamento de estúdio de Beyoncé. Na segunda (30), os fãs da cantora identificaram um novo material registrado no banco de dados do mercado musical "Discogs" pela Sony Music Publishing, distribuidora de Bey.
A intérprete de "Formation" criou um hábito de preparar seus lançamentos em segredo, divulgando-os em sua totalidade como surpresa para o público. O mesmo foi feito com o álbum visual "Lemonade", de 2016, e "Everything is Love", de 2018, feito em parceria com o marido da cantora, Jay Z.
Desde seu último disco solo com músicas inéditas, a texana lançou uma compilação de performances ao vivo, "Homecoming", em 2019, e participou da trilha sonora do filme live action "O Rei Leão", da Disney. A trilha veio acompanhada de mais um álbum visual, que complementa a mensagem do longa com a celebração de culturas do continente africano e a beleza negra.
Mais recentemente, em 12 de novembro, ela lançou a canção "Be Alive", gravada para o filme "King Richard: Criando Campeãs", que conta a história das irmãs estrelas do tênis Serena e Venus Williams. Beyoncé ainda prepara para venda uma nova linha de roupas de sua marca, Ivy Park, em parceria com a Adidas.

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