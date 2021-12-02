Rihanna nega boatos de gravidez: 'Vocês me engravidam todo ano'

A cantora Rihanna negou os boatos de gravidez Crédito: Reuters/Folhapress

A cantora Rihanna, 33, desmentiu boatos de que estaria grávida de seu namorado, o rapper A$AP Rocky, em conversa com uma fã. Segundo o site internacional MTO News, duas fontes diferentes de Barbados teriam confirmado a notícia.

Uma internauta enviou uma mensagem para a cantora, perguntando se ela poderia comparecer ao seu chá-de-bebê. "Para! Você não veio nos 10 primeiros chás-de-bebê! Vocês me engravidam todo ano, caramba!", escreveu a artista em resposta à fã.

Rihanna já havia falado sobre seu corpo em uma entrevista no ano de 2018, para a Vogue. "Você tem que rir de você mesma, honestamente. Sei quando estou em um dia gordo e quando perdi peso. Eu aceito todos os meus corpos. Não sou uma garota da Victoria's Secret, e ainda me sinto muito bonita e confiante em minha lingerie."

Recentemente, a cantora foi nomeada heroína nacional de Barbados. O país já havia dado à várias vezes ganhadora do Grammy o título de embaixadora extraordinária e plenipotenciária, uma forma de aumentar a promoção do turismo e da educação na ilha.

O título foi entregue pela primeira-ministra Mia Mottley, que afirmou que a cantora trouxe "imaginação ao mundo por meio da busca por excelência com sua criatividade, disciplina e, acima de tudo, extraordinário compromisso com sua terra natal".