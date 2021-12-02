Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Rihanna nega boatos de gravidez: 'Vocês me engravidam todo ano'

Cantora foi nomeada heroína nacional de Barbados nesta terça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 13:37

A cantora Rihanna negou os boatos de gravidez
A cantora Rihanna negou os boatos de gravidez Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Rihanna, 33, desmentiu boatos de que estaria grávida de seu namorado, o rapper A$AP Rocky, em conversa com uma fã. Segundo o site internacional MTO News, duas fontes diferentes de Barbados teriam confirmado a notícia.
Uma internauta enviou uma mensagem para a cantora, perguntando se ela poderia comparecer ao seu chá-de-bebê. "Para! Você não veio nos 10 primeiros chás-de-bebê! Vocês me engravidam todo ano, caramba!", escreveu a artista em resposta à fã.
Rihanna já havia falado sobre seu corpo em uma entrevista no ano de 2018, para a Vogue. "Você tem que rir de você mesma, honestamente. Sei quando estou em um dia gordo e quando perdi peso. Eu aceito todos os meus corpos. Não sou uma garota da Victoria's Secret, e ainda me sinto muito bonita e confiante em minha lingerie."
Recentemente, a cantora foi nomeada heroína nacional de Barbados. O país já havia dado à várias vezes ganhadora do Grammy o título de embaixadora extraordinária e plenipotenciária, uma forma de aumentar a promoção do turismo e da educação na ilha.
O título foi entregue pela primeira-ministra Mia Mottley, que afirmou que a cantora trouxe "imaginação ao mundo por meio da busca por excelência com sua criatividade, disciplina e, acima de tudo, extraordinário compromisso com sua terra natal".
A nomeação aconteceu nesta terça-feira (30), quando a ilha de Barbados e despediu da monarquia britânica e agora se torna uma república. O evento da celebração aconteceu na capital do país, Bridgetown.

Veja Também

Rihanna é nomeada heroína nacional de Barbados: 'Brilhe como um diamante'

Carnaval com Anitta é leiloado por R$ 618 mil em evento de Sean Penn

Marília Mendonça é artista brasileira mais ouvida no Spotify em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados