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Em cerimônia

Rihanna é nomeada heroína nacional de Barbados: 'Brilhe como um diamante'

Cantora esteve na cerimônia que oficializou ilha como república
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 15:25

Rihanna é nomeada heroína nacional de Barbados
Rihanna é nomeada heroína nacional de Barbados Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora e empresária Rihanna, 33, foi nomeada heroína nacional de Barbados durante uma cerimônia, nesta segunda-feira (29), que oficializou o rompimento da ilha do Caribe com a coroa britânica após cerca de 400 anos.
Ela recebeu o título da primeira-ministra da agora república, Mia Mottley. "Em nome de uma nação grata, mas um povo ainda mais orgulhoso, apresentamos a você, o designado, como herói nacional de Barbados, a embaixadora Robyn Rihanna Fenty", começou.
Motley ainda fez uma referência ao sucesso "Diamonds" (2012) em seu discurso. "Que você continue a brilhar como um diamante e honrar sua nação por meio de seus trabalhos, de suas ações", completou a primeira-ministra.
Rihanna nasceu em Saint Michael, em Barbados, e, antes de se mudar para os Estados Unidos, cresceu na cidade de Bridgetown. O evento foi realizado também em Bridgetown e oficializou Barbados como uma república.
Barbados era independente do Reino Unido desde 1966, mas apenas nesta segunda oficializou a transição de monarquia para o governo republicano, fazendo com que a Rainha Elizabeth 2ª deixasse a posição de chefe de Estado da ilha.
Segundo informações da AFP, agora a república será governada por Sandra Mason, governadora-geral do país, após sua eleição no dia 21 de outubro. "Eu, Sandra Prunella Mason, juro ser fiel e manter verdadeira lealdade a Barbados de acordo com a lei, com a ajuda de Deus", declarou a nova presidente em seu juramento.
Apesar disso, Barbados continua sendo membro da organização Commonwealth, como observou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em um comunicado. "Seguiremos amigos e aliados incondicionais, aproveitando as afinidades e conexões duradouras entre nossos povos e o vínculo especial da Commonwealth", escreveu.

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