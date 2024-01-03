Conheça os planners mais vendidos e comece 2024 com o pé direito

Os famosos planners são uma nova forma de se motivar e organizar Crédito: Freepik

O ano virou e com ele é comum que as pessoas passem a procurar a renovação também de suas próprias vidas, assim como ferramentas que as permitam ter um maior controle sobre como se relacionam e gerenciam questões pessoais, hobbies e finanças. Nessa cenário, adquirir um planner pode ser uma ótima solução para a visualização de forma prática e organizada de diferentes áreas da vida.

Como Carol Campos ressalta neste artigo sobre controle financeiro, “o importante é avançar nessa pauta e, para isso, a simplicidade orçamentária é um caminho viável”. Assim como no exercício da escrita ou aperfeiçoamento de hábitos, a fala da colunista nos comunica muito sobre a necessidade de começar, e de fazê-lo a partir de pequenos passos.

Trazendo não só para a organização financeira, mas também para aspectos da vida em geral, a utilização de um planner tem muito a agregar nesse sentido, principalmente em se tratando de pessoas que têm dificuldades com a falta de atenção e organização.

Pensando nisso, selecionamos os modelos de planner mais procurados na internet, tudo para te ajudar a encontrar aquele que melhor se adequa à sua rotina: seja ela de planejamento, visualização de hábitos, leituras, divisão em dias, semanas ou meses e muito mais. Confira na lista:

01 Agenda Planner 2024 Plus Botanics Tropical Leaves Uma ótima opção para uso diário, seja na empresa, na escola, faculdade ou até mesmo em casa. Com ela, você pode agendar compromissos, planejar seu ano, visualizar e adaptar hábitos com a roda da vida, organizar rotinas, se empolgar com frases inspiradoras, e separar cada dia em colunas ou em segmentações de 30 min. 02 Tilibra - Planner Grampeado Magic Ideal para organizar os compromissos do dia a dia em casa, no trabalho e na escola. O produto tem capa flexível, folhas internas com temática astrológica e explicação de aspectos do mapa astral. Além de folhas para anotações, papel creme, gramatura 90 g/m² e visão mensal e anual. 03 Agenda Planner Argolado 2024 Uma das melhores opções por possibilitar a reorganização de páginas por seu formato semelhante a um fichário, este planner da Cícero tem divisórias datadas em 4 cores, 88 folhas e Papel Pólen Natural. Além de espaços como visão anual, objetivos, planejamento financeiro, visão mensal e anotações. 04 Planner Costurado West Village 2024 Outro queridinho, esse planner da tilibra organiza sonhos, estudos e carreira e viagens. Com seções intituladas “qual é o seu momento?” e minha saúde, espaço para listas, mensagens motivacionais e controle financeiro. ACESSE 05 Agenda Planner Cicero 2024 Astral Semanal Anotações Por fim, mas não menos importante, outro lindíssimo planner da Cícero com Calendário funcional, objetivos, planejamento anual, planejamento financeiro, visão mensal e página de anotações que vão reinventar seus hábitos e metas. ACESSE

A motivação por trás do desejo de organização e planejamento de fato é primordial. Mas mais do que isso, é essencial que o primeiro passo seja dado. E assim como um conjuntinho novo pode ser o empurrão que faltava para começar a academia, esperamos que um bom planner seja um catalisador para que comecem a organizar os diversos aspectos de suas vidas, reavaliar e impulsionar metas e objetivos e melhorar hábitos.