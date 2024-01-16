As melhores bolsas e mochilas para a volta às aulas

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A volta às aulas está logo aí, e com ela, a necessidade de escolher de forma consciente uma nova companheira: por isso, o Clube fez uma seleção especial de bolsas e mochilas perfeitas para diferentes níveis educacionais, sejam eles de ensino fundamental, médio ou universitário. Tudo isso a partir de R$ 69,99.

Não é exagero dizer que as bolsas que nos acompanham no dia-a-dia carregam um poucos dos nossos sonhos, devaneios e personalidade. Pelos rabiscos no caderno, na garrafinha de água, protetor solar, lanche, brinquedos ou até um notebook. No design, na funcionalidade, praticidade, no conteúdo e no tecido, são definidas por aqueles que a utilizam.

Uma mochila mais espaçosa e com vários compartimentos se você é mais organizado e gosta de estar preparado para diferentes situações; uma mais colorida e lúdica para divertir seu filho; uma com design atraente e tecido macio e durável: O Clube está atento a todas as suas necessidades. Confira a lista:

01 Mochila Rolante Infantil Céu Estrelado A primeira opção da nossa lista é essa mochila juvenil super reforçada, com rodinhas que sobem até escada. O tecido é grosso, é espaçosa e cheia de repartições. E vem ainda em um kit completo com lancheira e estojo, tudo em um estampa linda de céu estrelado azul. ACESSE 02 Lenna's Bolsa Tote Bag Tiracolo Perfeita para te acompanhar no trabalho, estudos ou passeios do dia a dia, essa bolsa da Lenna’s se resume em duas palavras: qualidade e tamanho. Seu modelo unissex prático transporta livros, pastas e demais itens pessoais com muito estilo e segurança. Além de tudo, é também 100% algodão e conta com diversos bolsos mais que espaçososa. É possível ainda escolher entre as cores azul, bege, caqui, cinza, preto e verde. CONFIRA 03 Mochila De Costas Borboleta Infantil Um design que é uma fofura. A mochilinha Borboleta Encantada é decorada com cores vivas e uma linda borboleta que vai cativar seu filho. Foi especialmente projetada para crianças em idade de creche, com o tamanho ideal para acomodar os itens essenciais e estimular a independência da criança aos poucos. ACESSE 04 Mochila Bolsa Escolar Preta Hang Loose Ideal para estudantes, essa mochila da Hang Loose tem um design mais sóbrio que se adapta a diferentes gostos, sendo também unissex. É espaçosa e tem compartimento para notebook de até 15". Seu tecido 100% poliéster com detalhes em camurça traz uma sensação de maciez e suas alças ajustáveis trazem uma ergonomia tão bem-vinda. ACESSE 05 Mochila escolar infantil meninos Homem Aranha Ajustável ao corpo, essa mochila temática de um dos heróis preferidos da marvel tem puxador personalizado, estampa exclusiva, bolsos laterais ideais para colocar garrafinhas e alças reforçadas e almofadadas para o máximo de conforto de seu filho. ACESSE 06 Bolsa Lenna's Transversal Casual A 1ª mais vendida em bolsa transversal feminina na gigante do e-commerce. O modelo possui diversos compartimentos para organizar seus pertences, incluindo um bolso traseiro e um bolso frontal com zíper, um bolso frontal com botão de imã e um bolso interno com zíper. Feita com material sintético de alta qualidade, possui um forro estampado que adiciona um toque de estilo à peça. Essa é uma escolha inteligente para quem busca funcionalidade e durabilidade em um acessório de moda. ACESSE 07 Mochila escolar com Pingente Unicórnio Grande e à prova d'água, essa mochila é puro charme. Com chaveiro fofo de unicórnio, é adorável e prática. Feita de tecido de nylon à prova d'água e resistente ao desgaste, tem múltiplos bolsos com diversas capacidades, incluindo livros didáticos, tablet, brinquedos e lancheira. E as alças mais largas e espessas em forma de S respirável podem distribuir uniformemente a pressão sobre os ombros. ACESSE

A escolha da bolsa ou mochila certa para o tão esperado período de volta às aulas é essencial para garantir praticidade, conforto e estilo. Além de dar um ânimo a mais para esse novo começo.

É importante considerar o tamanho adequado para caber todos os materiais escolares, assim como pensar na durabilidade e resistência do material. E claro, não esquecendo de aplicar dicas de como evitar excesso de peso e conservação em local seco, variando de acordo com o fabricante.

Seja uma mochila estilosa ou uma bolsa mais formal, o importante é encontrar aquela que se adequa ao seu estilo de vida. E com diversas opções disponíveis e a ajuda do Clube, com certeza você vai achar com tranquilidade o necessário para começar o ano letivo com o pé direito.