A mochila está em alta e virou aliada no look da mulher moderna

A vida da mulher moderna não para. É malhação, trabalho, estudo, afazeres de casa e - claro! - balada, porque ninguém é de ferro. Nessa maratona diária, praticidade e conforto são fundamentais, mas desde que isso não comprometa o estilo. Talvez por isso, a mochila tenha retornado triunfal nos looks femininos, e engana-se quem pensa que ela só é amiga dos visuais mais esportivos. Há modelos de mais diferentes materiais e tamanhos, para todos os tipos de ocasiões.





Além de permitirem que as mulheres levem mais objetos - o que facilita a troca de roupas para o happy hour, por exemplo - as mochilas são mais fáceis de carregar, o que também casa perfeitamente com o momento atual de mobilidade urbana, com bicicletas e patinetes compartilhados. Uma moda sustentável "muito primeiro mundo", que já é realidade em Vitória e Vila Velha.

A consultora de estilo Brunella Sgaria explica que, embora seja bem versátil, a tendência esportiva favoreceu o retorno das mochilas. “Podemos observar que esse estilo esportivo é mais moderno, e por isso o acessório caiu bem nesse sentido”, esclarece ela.

As mochilas variam de acordo com cada coleção, e também temporada, porém Brunella garante que o estilo vintage é o que vai continuar desfilando pelo street style, e as queridinhas prometem ser as com hologramas - aquelas com desenho da logo das marcas -, fivelas, vinil e tye die. “As de couro também são boas opções, já que o material em si traz o glamour. Dessa forma é possível estar arrumada e de mochila”, complementa Brunella.

A graduanda em Direito Júlia Poltronieri trocou a bolsa pela mochila no início de seu período acadêmico, e diz que hoje não voltaria atrás, já que sua mochila a acompanha desde a faculdade até pequenas viagens nos finais de semana. “Quando vi essas novas mochilas novas me apaixonei e não larguei mais, elas têm um aspecto jovial, são superestilosas, práticas e espaçosas, além disso caem bem com qualquer look do dia a dia”, acrescenta a universitária.

Ela avalia que a praticidade do acessório foi o que a fez mudar, já que anda sempre com muitos itens na bolsa. “Pra quem gosta de praticidade, estilo e ama andar com um kit salva-vidas na bolsa é uma ótima pedida”, brincou ela.

Outro fator que também pode ser considerado nessa mudança, são as novas formas de mobilidade urbana disponíveis na cidade, e adotadas por muitos, como bicicletas e patinetes. E esse é o caso da estudante de Arquitetura Jaqueline Damasceno, que trocou a bolsa pela mochila, justamente pela facilidade de carregar seus pertences na bicicleta - meio de transporte de usa diariamente para ir e voltar da faculdade. “No começo eu gostava mais das bolsas por achar mais ‘bonito’, porém as mochilas são bem mais práticas e melhores para a distribuição de carga que o corpo suporta”, esclarece Jaqueline.

Ela conta que prefere as mais básicas e resistentes, já que suportam mais peso, e vão bem com qualquer look. “Também uso para resolver outros problemas do dia a dia, inclusive quando vou para um compromisso e depois pra faculdade, a mochila é melhor para carregar mais coisas que a bolsa não suporta como marmitas, roupas, notebook e entre outros pertences”.

MINI MOCHILAS PARA O DIA OU NOITE

Outra tendência nessa linha são as mini, aquelas mochilas bem pequenas, que já conquistaram diferentes celebridades, como Manu Gavassi, e Bruna Marquezine. “As mini mochilas vieram agora, e são mais trends, pois trazem aquele apelo maior da moda. Acho que a grande diferença é que essas também fazem boas composições com looks noturnos, e outros mais arrumados”, atenta-se a consultora.

MOCHILAS COMO COMPLEMENTO DO LOOK DAS MAMÃES

Brunella também indica que a mochila pode ser um grande aliado na complementação do look de algumas mães com filhos pequenos, visto que, muitas vezes, é preciso levar objetos essenciais e roupas extras para os pequenos em passeios. “Faço muito isso. Já que são as mamães que carregam as coisas dos filhos, esse acessório fica lindo complementando o look delas”.



