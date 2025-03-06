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Saúde

Pré-treino: saiba o que é, como tomar e quais são os benefícios

Descubra como uma boa suplementação pré-treino pode auxiliar seu desempenho e energia durante os exercícios

Publicado em 06 de Março de 2025 às 11:00

Públicado em 

06 mar 2025 às 11:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Um dos pré-treinos mais populares é a própria cafeína, que atua no sistema nervoso central e influencia sua energia e foco.  Crédito: Canva
A popularidade de suplementos como o pré-treino está em ascensão nos últimos anos. Segundo a Mordor Intelligence, empresa internacional de pesquisas de mercado, esse segmento é estimado em US$ 20,05 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 25,33 bilhões até 2029, com um crescimento anual composto (CAGR) de 4,78%. O aumento da conscientização sobre saúde e bem-estar impulsiona essa tendência, a medida que tornam os pré-treinos cada vez mais populares entre atletas e praticantes de atividades físicas, dados os devidos cuidados.
Além disso, a pesquisa mostrou que os suplementos na forma de pó são os mais procurados. Essa escolha se deve à praticidade de ingestão e à maior concentração de ingredientes ativos.

O que é o pré-treino?

Os suplementos pré-treino são fórmulas desenvolvidas para potencializar o desempenho físico antes dos treinos, como sugere o nome. Eles contêm ingredientes que visam auxiliar na energia, resistência e foco, otimizando os resultados dos exercícios. Entre os componentes mais comuns estão a cafeína, beta-alanina, creatina, arginina e citrulina, BCAA e aminoácidos essenciais.

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Como tomar o pré-treino corretamente?

Para obter o máximo benefício, é essencial consumir o suplemento da maneira correta, com o auxílio de um nutricionista. Algumas orientações incluem:

01

Horário

O ideal é tomar entre 20 a 30 minutos antes do treino, permitindo que os ingredientes sejam absorvidos pelo organismo.

02

Dosagem

Seguir as recomendações do fabricante ou de um profissional de nutrição para evitar efeitos colaterais.

03

Combinação com alimentação

Para quem tem sensibilidade à cafeína, combiná-lo com uma refeição leve pode ajudar a minimizar desconfortos gastrointestinais.

04

Hidratação

Manter-se bem hidratado é fundamental para garantir um bom desempenho e evitar efeitos colaterais como tonturas e desidratação.

Quais são os benefícios do pré-treino?

O consumo adequado de pré-treinos pode trazer diversos benefícios para o rendimento físico, tais como:
  • Aumento da energia e disposição: A cafeína e outros estimulantes combatem a fadiga e melhoram o desempenho.
  • Maior resistência muscular: Ingredientes como beta-alanina e creatina ajudam a prolongar o tempo de exercício.
  • Melhora no foco e concentração: A presença de nootrópicos e estimulantes auxilia na conexão mente-músculo.
  • Redução da fadiga muscular: Aminoácidos e substâncias vasodilatadoras favorecem a recuperação muscular.
  • Melhor bombeamento sanguíneo: O aumento do fluxo sanguíneo melhora a oxigenação e nutrição dos músculos.

Qual é o melhor pré-treino?

Produtos
Max Titanium Horus Pote 300G Sabor Limão Yuzu

Max Titanium Horus Pote 300G Sabor Limão Yuzu

A melhor opção em pré-treinos de acordo com consumidores. A beta-alanina (2g) retarda a fadiga muscular, permitindo sessões mais intensas. A cafeína (150mg por dose, totalizando 1.000mg na embalagem) age como um estimulante potente, melhorando o foco e a disposição. Já a arginina (1.000mg) promove a vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo e o transporte de nutrientes para os músculos. A combinação desses componentes resulta em um efeito energizante e melhora da resistência. Deve ser consumido com 300ml de água para melhor absorção.

3VS Nutrition Pré Treino Prohibido 180g

3VS Nutrition Pré Treino Prohibido 180g

Com um blend equilibrado, este pré-treino contém L-arginina e creatina monohidratada para melhorar a força e recuperação muscular. A palatinose™ (isomaltulose) fornece energia de liberação gradual, enquanto a beta-alanina atua na resistência muscular. A taurina (100mg) e a L-tirosina (500mg) aumentam a concentração. Com 200mg de cafeína, proporciona energia imediata sem queda brusca ao longo do dia. A vitamina B6 e a niacina (B3) contribuem para o metabolismo energético.

Dux Nutrition Pre Workout Original 300g - Pink Lemonade

Dux Nutrition Pre Workout Original 300g - Pink Lemonade

Para treinos intensos, a fórmula combina beta-alanina e L-arginina para melhorar a resistência e a circulação sanguínea. A taurina auxilia no foco mental e previne câimbras. O mix de vitaminas (B1, B2, B3, B9 e B12) potencializa o metabolismo energético e reduz a fadiga. Já a cafeína, combinada com maltodextrina, fornece um estímulo duradouro. O diferencial é a presença de água de coco, que ajuda na hidratação muscular, e BCAAs (L-leucina, L-valina e L-isoleucina) para recuperação pós-treino. Recomendado para treinos regulares, pode ser consumido em doses ajustáveis para iniciantes.

B.O.P.E Pré Treino - 300G Limão - Black Skull

B.O.P.E Pré Treino - 300G Limão - Black Skull

Com bom custo-benefício, este pré-treino contém L-arginina (150mg), taurina (350mg), creatina (500mg) e cafeína (130mg). A composição oferece um estímulo equilibrado sem efeitos colaterais agressivos, sendo indicado para quem busca desempenho sem excesso de estimulantes.

Suplemento Em Pó Ftw Diabo Verde Pre Treino 300g

Suplemento Em Pó Ftw Diabo Verde Pre Treino 300g

Desenvolvido especialmente para treinos de alta intensidade como crossfit e corrida, contém 2.000mg de beta-alanina, 2.000mg de arginina, 2.000mg de taurina e 200mg de cafeína. A avaliação dos usuários destaca a melhora na resistência e a ausência de efeitos negativos no dia seguinte: "Um dos melhores pré treinos que já tomei, dá energia e diminui a fadiga em atividades prolongadas como musculação e corridas."

Darkness - Pré Treino Évora PW - Frutas Vermelhas - 300g

Darkness - Pré Treino Évora PW - Frutas Vermelhas - 300g

Composto por 200mg de cafeína, 1.200mg de taurina e 2.000mg de beta-alanina para maior resistência, esse pré-treino é ideal para quem busca energia e desempenho sem exagero na cafeína. Sua fórmula balanceada tem um ótimo sabor segundo consumidores e proporciona estímulo sem desconforto, tornando-o uma opção versátil para diversos tipos de treino.

C4 Beta Pump Extreme Pre-Workout, New Millen 225g

C4 Beta Pump Extreme Pre-Workout, New Millen 225g

Uma das opções mais intensas do mercado, este pré-treino contém 1.600mg de taurina para aumento da resistência, 2.000mg de beta-alanina e 1.000mg de arginina, além de um mix de vitaminas e minerais (B6, zinco e magnésio) para suporte metabólico. A cafeína (200mg) potencializa o foco e a energia. A avaliação dos consumidores destaca seu alto impacto e longa duração.

É saudável tomar pré-treino? Veja cuidados e contraindicações

Apesar dos benefícios, é importante considerar algumas precauções ao usar suplementos pré-treino:
  • Sensibilidade à cafeína: Pessoas sensíveis podem sentir efeitos colaterais como insônia, ansiedade e palpitações.
  • Uso excessivo: Exagerar na dose pode levar a problemas cardiovasculares e desconfortos gastrointestinais.
  • Contraindicações médicas: Indivíduos com hipertensão, problemas cardíacos ou outras condições devem consultar um médico antes do uso.
  • Ciclo de uso: Alternar períodos de consumo e descanso pode evitar a tolerância a estimulantes.
Os suplementos pré-treino são grandes aliados para quem busca a alta performance nos treinos, seja para ganho de força, resistência ou foco. No entanto, é essencial usá-los com responsabilidade, respeitando a dosagem e considerando fatores individuais.

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