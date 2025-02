Saiba o que usar no cabelo cacheado na praia e como cuidar dos fios durante todo o verão. Crédito: Canva

O cabelo cacheado e crespo tem características únicas, símbolos de identidades próprias, de beleza e poder. No entanto, eles tem maior propensão ao ressecamento devido à curvatura dos fios, que dificulta a distribuição da oleosidade natural e demanda um cuidado mais atento. Especialmente no verão, os reparos precisam ser redobrados, já que fatores como sol, água do mar e piscina podem afetar a saúde capilar.

Nesse período, muitas vezes percebemos fios danificados, ressecados ou com pontas espigadas. Felizmente, existem formas eficazes de recuperar a vitalidade dos cachos e se preparar para o próximo banho de mar. Confira como proteger e restaurar os fios!

Como proteger os cabelos cacheados e crespos no verão?

A melhor forma de evitar danos é prevenindo. Durante o verão, alguns hábitos ajudam a minimizar os efeitos do calor, do sal e do cloro, como:

1. Aplicar creme de pentear com proteção UV para blindar os fios contra o sol

2. Usar óleo capilar antes de entrar na água do mar ou piscina, criando uma barreira protetora

Produtos L'Oréal Paris Elseve Óleo Finalizador Óleo Extraordinário, Anti Frizz, Protetor Térmico, 100ml VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NO MERCADO LIVRE

3. Enxaguar os cabelos com água doce logo após o contato com a água salgada ou clorada

4. Lavar os fios com shampoos hidratantes, que preservem a oleosidade natural

Produtos Kit CicatriFios Plástica Capilar Shampoo e condicionador 2x1L, Inoar VER OFERTA

5. Prender os cabelos com suavidade e evitar penteados muito apertados.

Cabelo poroso, ressecado ou com ponta espigada?

Confira formar indicações de produtos para reconstruir e hidratar seus fios. Crédito: Canva

Após a exposição ao sol, é comum notar os seguintes problemas:

Ressecamento: causado pela perda de hidratação devido ao calor intenso e ao sal da água do mar;

causado pela perda de hidratação devido ao calor intenso e ao sal da água do mar; Pontas espigadas e duplas: resultado da fragilidade dos fios após a exposição contínua ao sol e químicos da piscina;

resultado da fragilidade dos fios após a exposição contínua ao sol e químicos da piscina; Cabelos porosos e sem brilho: devido à alteração de pH, perda de massa e nutrientes essenciais;

Como recuperar os fios ressecados?

Para manter a saúde do cabelo em dia, é essencial apostar em um cronograma capilar com hidratação, nutrição e reconstrução. Mas se o seu cabelo sofre apenas de ressecamento, pode ser tratado com uma boa hidratação e rotina de cuidados. No entanto, se o seu cabelo ficou poroso, vale investir primeiro em acidificantes, para ajudar a equilibrar o pH e selar as cutículas, e produtos de reconstrução para que os fios ganhem massa.

O uso de óleos vegetais também é essencial para restaurar a maciez e o brilho. Por fim, se suas pontas estão espigadas, vale considerar um corte para remover as pontas ressecadas. Um bom corte realça o formato dos cachos e facilita a rotina de cuidados.

Como fazer umectação pós praia?

A umectação é uma técnica essencial para manter a nutrição do cabelo. Crédito: Canva

A exposição ao sol, vento, água salgada e cloro pode ressecar os fios, tornando-os opacos, ásperos e quebradiços. Segundo este guia, a umectação, feita com óleos vegetais, ajuda a repor a nutrição, restaurar a maciez e reduzir o frizz.

Para fazê-la, basta escolher óleos com componentes como o coco, rícino ou argan e aplicar nos fios secos (preferencialmente durante a noite para deixar o produto agindo). Após isso, use um shampoo suave para remover o excesso de óleo e finalize com condicionador. Faça de 1 a 2 vezes por semana no verão e mantenha os cabelos nutridos.

O que é acidificação?

Mencionada anteriormente, esta é uma ótima técnica para tratar cabelos pós-praia, especialmente se os fios estiverem porosos, ressecados e com frizz. De acordo com artigo publicado da L'óreal Paris, o procedimento ajuda a equilibrar o pH, de forma que atua na selagem das cutículas e recuperação da maciez.

Diferentemente da umectação, a acidificação é feita com os fios limpos e úmidos, agindo de 5 a 10 minutos e finalizando com o condicionador. Pode ser feita 1 vez por semana ou sempre que sentir os fios muito ásperos e sem alinhamento. Se o cabelo estiver muito ressecado, combine a acidificação com a umectação para melhores resultados

Mousse para cabelo cacheado: para que serve?

A mousse é um excelente finalizador para quem busca definir os cachos sem pesar. Ela dá volume e fixação leve aos fios, além de ajudar a reduzir o frizz. Muito indicado para quem quer um visual mais natural e solto.

Cuidados específicos para cabelo cacheado masculino

Os homens também precisam de uma rotina de cuidados para evitar ressecamento e quebras. A dica é investir em shampoos suaves, hidratação semanal e finalizadores leves, como mousses e cremes para pentear. O uso de óleos também ajuda a manter os fios saudáveis e disciplinados.

Produtos Apse Cosmetics Crespo Power - Mousse Hidratante 210ml VER OFERTA Encaracolando A Juba Creme De Pentear 500ml Widi Care VER OFERTA Máscara Capilar Intensiva Hidratação Nutri-pérolas Pro-V 270ml Pantene VER OFERTA

Com os produtos e cuidados certos, é possível recuperar os fios e manter o cabelo cacheado bonito e saudável o ano todo.

A Gazeta integra o Saiba mais