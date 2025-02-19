Penteados de Carnaval para cabelos crespos e cacheados

O Carnaval é perfeito para ousar e criar penteados divertidos e estilosos Crédito: Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock

O carnaval está chegando, e as musas cacheadas e crespas já buscam inspirações para brilhar com seus penteados. Essa é a ocasião perfeita para experimentar, criar e explorar novos estilos e produtos, traduzindo com perfeição todo o poder dos seus cabelos.

Passo a passo para um baby hair impecável

Ana Regina, técnica da Embelleze, revela que este Carnaval será o do baby hair . Para conquistar o efeito perfeito, ela explica que o primeiro passo é separar os fios mais curtos da linha da testa e das têmporas com um pente fino. Em seguida, deve-se aplicar uma pequena quantidade de gel com a ponta dos dedos ou com uma escova pequena e, depois, modelar os fios, desenhando ondas ou arabescos com o cabo do pente fino.

A profissional alerta que, apesar de ser um dos estilos mais desejados da temporada, é preciso ter cuidado ao escolher os produtos para fixar e modelar o baby hair. “O uso indiscriminado de produtos desconhecidos pode causar reações alérgicas. Mas indico, com segurança, o Novex Gel Cola Comigo Santo Black Poderoso, que, além de oferecer uma fixação potente, é livre de parabenos e silicones, tem ação condicionante e filtro UV”, destaca Ana Regina.

Inspirações de penteados para brilhar no Carnaval

Para quem busca inspirações diferentes para brilhar nas ruas durante os dias de Carnaval , a especialista sugere “desde o coque alto, passando pelo falso side cut até as box braids ganham uma finalização profissional com um baby hair bem-feito. É de fazer inveja até na Rihanna”, brinca Ana Regina.

O coque alto é prático e estiloso Crédito: Imagem: Brastock | Shutterstock

O coque alto é uma escolha perfeita para o Carnaval, pois une praticidade e estilo. Ana Regina destaca: “Esse penteado clássico e versátil mantém o cabelo preso e estiloso ao mesmo tempo. Você pode apostar em um coque com volume e textura para um efeito mais poderoso ou optar por um acabamento bem alinhado, para um visual sofisticado”.

Já o falso side cut cria a ilusão de um raspado lateral sem precisar cortar os fios. Para isso, uma das laterais do cabelo é bem esticada e fixada com gel ou grampos, enquanto o restante dos fios ganha volume, destacando ainda mais o baby hair . Por fim, as box braids — tranças estilizadas e alongadas — também podem ganhar um toque especial com o baby hair , resultando em um acabamento sofisticado e cheio de personalidade para o look carnavalesco.

Definição e movimento com a técnica COG

Já para as cacheadas que gostam de definição e movimento, Ana Regina recomenda começar os preparativos com os cabelos limpos e molhados, usando a poderosa técnica COG, que consiste em aplicar um creme para pentear, um óleo capilar e um gel.

“Comece distribuindo o creme de pentear por todo o cabelo, amassando as pontas para começar a ganhar definição; em seguida, aplique o óleo no comprimento e nas pontas, repetindo o movimento de amassar; por fim, sele as mechas com um gel ou gelatina – de baixo para cima – amassando os fios para fixar a definição dos cachos. Esses três produtos juntos criam uma definição imbatível para os cachos, com durabilidade, maleabilidade, brilho e personalidade”, explica.

Acessórios que transformam o look

Depois de secos, os cachos estarão perfeitamente definidos, podendo ser trabalhados em penteados com acessórios que valorizam o movimento do cabelo. “Um rabo lateral e fixado com presilhas, e o comprimento repleto de pontos de luz criados pelos anéis de cabelo, fica leve, prático e muito elegante. As crespas que quiserem fazer um mega coque alto também podem usar xuxinhas de cetim, que não deformam os fios, e os anéis de cabelo em formato de mini coroa”, indica Ana Regina.

Para as mais animadas que estão entrando com tudo nos looks dos anos 1990 , Ana Regina sugere um penteado simples, mas que fez muito sucesso na época: “Aqueles vários minirrabos de cavalo ou o tradicional meio-rabo de cavalo no topo da cabeça, usando um scrunchie que imita laço de bandana, combinam muito com uma fantasia usando body ou maiô colorido e é a cara daquela época”, lembra a profissional.