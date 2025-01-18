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Beleza

6 dicas para cuidar dos cabelos crespos e cacheados durante o verão

Aprenda com especialista o que fazer para manter a saúde dos fios na estação mais quente do ano, minimizando os danos que o calor, o cloro e a água salgada podem causar
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 17:30

Cuidados com cabelos crespos e cacheados no verão
Cuidados com cabelos crespos e cacheados no verão Crédito: Thamyres Valadares
O verão é uma época maravilhosa para curtir a praia, piscina e passeios ao ar livre, mas também traz desafios para quem deseja manter o cabelo crespo hidratado e saudável. Lúcia Zamperlini, cabeleireira de Vila Velha especialista em cortes e tratamentos naturalistas para cabelos com curvaturas, compartilhou valiosas dicas para atravessar a estação mais quente do ano com fios deslumbrantes. Confira:

1. Hidrate-se por dentro e por fora

“Antes de mais nada: beber água!”, enfatiza Lúcia. Manter o corpo hidratado é essencial para a saúde capilar. Além disso, o cabelo crespo, por sua estrutura, tem maior dificuldade de distribuir a oleosidade natural do couro cabeludo até as pontas. Por isso, é importante investir no uso de óleos e manteigas vegetais, que ajudam a reter a água nos fios e mantêm a hidratação.

2. Proteção contra o sol, sal e cloro

A combinação de sol, sal do mar e cloro da piscina pode ressecar os fios. Para proteger o cabelo dessas agressões, Lucia recomenda o uso de cremes ou óleos vegetais com potencial de proteção térmica e UV.
“O uso de chapéu ou boné é sempre uma boa pedida também, mas nem toda cacheada e crespa se sente confortável com o uso desse adereço, que nem sempre comporta nosso cabelo. A notícia boa é que existem bonés feitos para nós, pois tem uma abertura atrás e é projetado para caber o volume de nossas curvaturas”

3. Escolha produtos adequados

No verão, é fundamental usar produtos que respeitem as necessidades das curvaturas dos cabelos crespos e cacheados. Para a lavagem, prefira xampus liberados para a técnica low poo ou opte pelo co-wash, que utiliza cremes livres de silicones, óleo mineral e petrolatos. Para tratamentos e finalizações, dê preferência a cremes ricos em óleos vegetais, como tucumã e murumuru, que ajudam a recuperar os fios após a exposição solar. “O óleo de buriti é ótimo para criar uma espécie de película protetora contra os raios UV”, destaca Lúcia.
Use produtos adequados para os cabelos crespos
Use produtos adequados para os cabelos crespos Crédito: this_baker / Shutterstock

4. Use protetor solar capilar

Proteger os fios do sol é essencial para evitar o ressecamento. Se você prefere uma opção mais natural, aposte em óleos vegetais insaturados, como o óleo de buriti, que pode ser aplicado da raiz às pontas. Também existem no mercado produtos com proteção solar em sua composição. “Caso opte por um produto cosmético convencional, é importante sempre seguir a recomendação do fabricante que vem na embalagem”.

5. Cuidados após a praia ou piscina

Depois de um dia de diversão, é hora de cuidar dos fios! Comece lavando o cabelo com um xampu de limpeza leve ou fazendo o co-wash. Lucia sugere também o uso do pré-poo: “Aplique um creme livre de petrolatos e silicones do comprimento às pontas antes do xampu, concentrando a lavagem no couro cabeludo. Finalize com tratamentos ricos em óleos vegetais e, se possível, deixe os fios secarem naturalmente”.
Evite usar jato quente no cabelo crespo
Evite usar jato de ar quente no cabelo crespo Crédito: Yuri A. / Shutterstock
A especialista enfatiza que, caso precise usar calor, como secadores, mantenha a temperatura média para não danificar os fios.

6. Evite a água quente

A água quente pode ser uma grande vilã dos cabelos crespos, especialmente no verão. A água quente resseca os fios e pode comprometer a hidratação natural do cabelo crespo, que já tem uma tendência maior ao ressecamento, alerta a especialista. Por isso, prefira lavar os cabelos com água fria. Além de preservar a hidratação, a água em temperaturas mais baixas ajuda a reduzir o frizz e deixa os fios mais brilhantes.
Com essas dicas, fica mais fácil manter o cabelo crespo bonito e saudável durante o verão. Hidratação, proteção e produtos adequados são os segredos para atravessar a estação mais quente do ano sem abrir mão da saúde dos fios.

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