6 dicas para cuidar dos cabelos crespos e cacheados durante o verão

Cuidados com cabelos crespos e cacheados no verão Crédito: Thamyres Valadares

O verão é uma época maravilhosa para curtir a praia, piscina e passeios ao ar livre, mas também traz desafios para quem deseja manter o cabelo crespo hidratado e saudável. Lúcia Zamperlini, cabeleireira de Vila Velha especialista em cortes e tratamentos naturalistas para cabelos com curvaturas, compartilhou valiosas dicas para atravessar a estação mais quente do ano com fios deslumbrantes. Confira:

1. Hidrate-se por dentro e por fora

“Antes de mais nada: beber água!”, enfatiza Lúcia. Manter o corpo hidratado é essencial para a saúde capilar. Além disso, o cabelo crespo, por sua estrutura, tem maior dificuldade de distribuir a oleosidade natural do couro cabeludo até as pontas. Por isso, é importante investir no uso de óleos e manteigas vegetais, que ajudam a reter a água nos fios e mantêm a hidratação.

2. Proteção contra o sol, sal e cloro

A combinação de sol, sal do mar e cloro da piscina pode ressecar os fios. Para proteger o cabelo dessas agressões, Lucia recomenda o uso de cremes ou óleos vegetais com potencial de proteção térmica e UV.

“O uso de chapéu ou boné é sempre uma boa pedida também, mas nem toda cacheada e crespa se sente confortável com o uso desse adereço, que nem sempre comporta nosso cabelo. A notícia boa é que existem bonés feitos para nós, pois tem uma abertura atrás e é projetado para caber o volume de nossas curvaturas”

3. Escolha produtos adequados

No verão, é fundamental usar produtos que respeitem as necessidades das curvaturas dos cabelos crespos e cacheados. Para a lavagem, prefira xampus liberados para a técnica low poo ou opte pelo co-wash, que utiliza cremes livres de silicones, óleo mineral e petrolatos. Para tratamentos e finalizações, dê preferência a cremes ricos em óleos vegetais, como tucumã e murumuru, que ajudam a recuperar os fios após a exposição solar. “O óleo de buriti é ótimo para criar uma espécie de película protetora contra os raios UV”, destaca Lúcia.

Use produtos adequados para os cabelos crespos Crédito: this_baker / Shutterstock

4. Use protetor solar capilar

Proteger os fios do sol é essencial para evitar o ressecamento. Se você prefere uma opção mais natural, aposte em óleos vegetais insaturados, como o óleo de buriti, que pode ser aplicado da raiz às pontas. Também existem no mercado produtos com proteção solar em sua composição. “Caso opte por um produto cosmético convencional, é importante sempre seguir a recomendação do fabricante que vem na embalagem”.

5. Cuidados após a praia ou piscina

Depois de um dia de diversão, é hora de cuidar dos fios! Comece lavando o cabelo com um xampu de limpeza leve ou fazendo o co-wash. Lucia sugere também o uso do pré-poo: “Aplique um creme livre de petrolatos e silicones do comprimento às pontas antes do xampu, concentrando a lavagem no couro cabeludo. Finalize com tratamentos ricos em óleos vegetais e, se possível, deixe os fios secarem naturalmente”.

Evite usar jato de ar quente no cabelo crespo Crédito: Yuri A. / Shutterstock

A especialista enfatiza que, caso precise usar calor, como secadores, mantenha a temperatura média para não danificar os fios.

6. Evite a água quente

A água quente pode ser uma grande vilã dos cabelos crespos, especialmente no verão. A água quente resseca os fios e pode comprometer a hidratação natural do cabelo crespo, que já tem uma tendência maior ao ressecamento, alerta a especialista. Por isso, prefira lavar os cabelos com água fria. Além de preservar a hidratação, a água em temperaturas mais baixas ajuda a reduzir o frizz e deixa os fios mais brilhantes.