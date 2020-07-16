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Beleza

Aprenda a hidratar seus cabelos em casa com óleo vegetal

A dica é da tricologista e terapeuta capilar Camila Zanoni, que ensina a técnica em vídeo. Confira:
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 15:43

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 15:43

Está com os fios opacos, quebradiços e com frizz? Eles devem estar precisando de hidratação. E a boa notícia é que existe uma receitinha superfácil pra você fazer sem sair de casa com óleo vegetal.  A tricologista e terapeuta capilar Camila Zanoni ensina a forma  correta de aplicação e enumera os benefícios da umectação no vídeo abaixo. Confira:
A umectação deve ser 100% vegetal, sem aditivos químicos. Os óleos indicados são de acabate, de argan, de amêndoa e de semente de uva. E os benefícios dessa umectação são repor o equilíbrio e os lipídios.
Esse tipo de hidratação é indicado para cabelos ressecados, que possuem químicas ou cabelos naturais que não possuem química, mas que têm contato com sol, maresia. E também para quem lava muito, seca com secador e usa prancha. Então todos esses cabelos sofrem uma desidratação.
A dica é dividir o cabelo em partes para facilitar que o óleo penetre em todas as mechas e fazer no cabelo seco e "sujo", antes de lavar. No cabelo seco e no dia de lavar coloque uma pequena quantidade do óleo da sua preferência nas mãos e aplique no comprimento e nas pontas, sempre onde esta mais ressacado. Espera 20 minutos e lave normalmente.

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