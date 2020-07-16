Aprenda a hidratar seus cabelos em casa com óleo vegetal

Está com os fios opacos, quebradiços e com frizz? Eles devem estar precisando de hidratação. E a boa notícia é que existe uma receitinha superfácil pra você fazer sem sair de casa com óleo vegetal. A tricologista e terapeuta capilar Camila Zanoni ensina a forma correta de aplicação e enumera os benefícios da umectação no vídeo abaixo. Confira:

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A umectação deve ser 100% vegetal, sem aditivos químicos. Os óleos indicados são de acabate, de argan, de amêndoa e de semente de uva. E os benefícios dessa umectação são repor o equilíbrio e os lipídios.

Esse tipo de hidratação é indicado para cabelos ressecados, que possuem químicas ou cabelos naturais que não possuem química, mas que têm contato com sol, maresia. E também para quem lava muito, seca com secador e usa prancha. Então todos esses cabelos sofrem uma desidratação.