5 sopas práticas e deliciosas para o jantar nos dias frios

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 19:30
Quando as temperaturas caem, nada reconforta mais do que uma sopa quente e saborosa. Além de aquecer o corpo, esse prato é nutritivo, econômico e fácil de preparar. Com combinações que vão do tradicional ao criativo, as sopas oferecem infinitas possibilidades de ingredientes e temperos, permitindo variar o cardápio sem abrir mão do sabor. E o melhor: são uma opção prática e acolhedora para compartilhar com a família no jantar.
A seguir, confira algumas receitas irresistíveis!
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar translúcida, cerca de 3 minutos. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a cenoura, a abóbora, o repolho, o tomate e o pimentão.
Mexa bem para envolver todos os legumes no refogado. Despeje o caldo de legumes, adicione a folha de louro e o tomilho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe levantar fervura, reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que os legumes estejam macios.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente as batatas e cubra com o caldo de legumes. Cozinhe até as batatas ficarem macias. Junte as folhas de espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e doure, mexendo de vez em quando. Junte o tomate e cozinhe por 5 minutos. Coloque a mandioca e cubra com água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até a mandioca ficar macia. Desligue o fogo e amasse o tubérculo com a ajuda de um mixer ou garfo. Polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.
Lave a ervilha seca em água corrente e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e o presunto defumado e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte a ervilha seca e cubra com água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até a ervilha e a cenoura ficarem macias. Caso a sopa fique muito grossa, coloque um pouco mais de água até atingir a consistência desejada. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, o salsão e a batata e refogue por 5 minutos. Junte a abobrinha, a vagem e o repolho e misture. Coloque o tomate pelado, mexendo para incorporar os sabores, e então despeje o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes começarem a amolecer. Por último, coloque o macarrão argolinha e cozinhe até ficar al dente , mexendo ocasionalmente para não grudar no fundo. Desligue o fogo e finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.
