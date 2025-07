Para aquecer

5 sopas ricas em proteínas magras para o almoço

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para manter uma alimentação balanceada

Sopa de macarrão com frango e legumes

Ingredientes:

Modo de preparo:

Quando levantar fervura, reduza para fogo baixo e cozinhe por 15 minutos com a panela tampada, até os legumes ficarem macios. Adicione o frango e o macarrão. Cozinhe por mais 5 a 7 minutos, até o macarrão estar al dente . Ajuste o sal e adicione a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com salsinha fresca picada. Sirva em seguida. >

Sopa de tilápia com mandioquinha

Ingredientes:

Modo de preparo:

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 3 minutos. Acrescente o salsão, a mandioquinha e o caldo de legumes. Cozinhe em fogo baixo por 15 minutos com a panela semiaberta. Adicione a tilápia e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o suco de limão antes de servir. >

Sopa de grão-de-bico com espinafre e bacalhau

Ingredientes:

Modo de preparo:

Coloque as postas inteiras cuidadosamente na panela. Cozinhe por mais 8 a 10 minutos em fogo médio-baixo, com a panela semitampada, até que o peixe esteja macio, mas ainda firme. Junte o espinafre e cozinhe por mais 3 minutos, apenas até murchar. Ajuste o sal e finalize com pimenta-do-reino. Monte cada prato com uma concha generosa da sopa, uma posta de bacalhau e ovo cozido cortado no topo. >