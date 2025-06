Tradição

Festa de São Pedro terá Alemão do Forró e Ciel Rodrigues na Praça do Papa

Programação gratuita terá shows nacionais, atrações locais, procissão marítima e estrutura de grande porte no coração da capital

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de junho de 2025 às 13:07

Alemão do Forró e Ciel Rodrigues vão se apresentar na Festa de São Pedro Crédito: Reprodução/Instagram/@alemaodoforrooficial/@cielrodriguesoficial

Vitória vai pulsar ao ritmo da tradição, da fé e da música brasileira com a 97ª edição da Festa de São Pedro, que acontece entre os dias 27 e 29 de junho, na Praça do Papa, na Enseada do Suá. O espaço - um dos mais simbólicos da capital capixaba para lazer e grandes eventos - será transformado em um grande arraial a céu aberto.>

A festa, que acontece em parceria com a Colônia de Pescadores da Praia do Suá, integra o calendário oficial da cidade e homenageia São Pedro, padroeiro dos pescadores, cuja data é celebrada no dia 29 de junho. A expectativa é de que mais de 40 mil pessoas passem pelo evento ao longo dos três dias.>

A estrutura contará com palco principal, telões, pórticos, banheiros, 30 barracas e 10 food trucks. Já a programação artística traz nomes consagrados e talentos capixabas, como Alemão do Forró, e até artistas nacionais, como Ciel Rodrigues, que promete trazer toda a força do forró e do arrocha nordestino. O palco principal será aberto ao público sempre a partir das 18 horas, com entrada gratuita.>

Programação musical

Sexta-feira - 27 de junho

Pagode e Cia (19h) – Grupo capixaba com raízes no samba tradicional e repertório repleto de sucessos românticos.

Ciel Rodrigues (21h) – Fenômeno do arrocha e do forró nacional, o pernambucano promete embalar o público com hits como Mil Vidas e Edinalva.





Sábado - 28 de junho

Quadrilha Junina (18h) – Abertura com dança típica e animação para todas as idades.

Carol & Priscila (19h) – A dupla sertaneja capixaba retorna aos palcos de Vitória com sucessos autorais e clássicos do gênero.

Alemão do Forró (21h) – Um dos maiores nomes do forró capixaba, o cantor traz seu repertório cheio de hits e energia contagiante.





Domingo - 29 de junho

Missa e Procissão Terrestre (8h) – Celebração na Paróquia de São Pedro, seguida de procissão rumo à Marinha.

Procissão Marítima (10h) – Tradicional cortejo de embarcações parte da Praça do Papa rumo à Ilha do Príncipe. A previsão é de que 150 barcos participem da homenagem ao padroeiro.

Apresentações culturais na praça de alimentação: Eduardo Santos (13h), Suelen Nascimento (14h30) e DJ Lukão (16h) >

>

DJ Lukão Crédito: André Dantas

Serviço

97ª Festa de São Pedro

Quando: 27 a 29 de junho

27 a 29 de junho Onde: Praça do Papa - Enseada do Suá - Vitória

Praça do Papa - Enseada do Suá - Vitória Atrações: shows, feira gastronômica, quadrilha, procissões e atrações culturais

shows, feira gastronômica, quadrilha, procissões e atrações culturais Entrada gratuita >

Este vídeo pode te interessar