Música

Festival de música eletrônica agita Pedra Azul no final de junho

Artistas como Dubdogz, Chemical Surf e Samhara se apresentam na primeira edição do Winter Pedra Azul

Publicado em 17 de junho de 2025 às 10:13

Pedra Estadual da Pedra Azul Crédito: Crédito: Palê Zuppani

Grandes hits da música eletrônica embalarão as noites da Região Serrana do ES no final de junho. Entre os dias 27 e 28, artistas como DubDogz, Chemical Surf e Samhara se apresentam na primeira edição do Winter Pedra Azul, festival que promete oferecer experiências exclusivas em um dos destinos turísticos mais desejados do Espírito Santo: Domingos Martins.>

Outros talentos em ascensão, como Fancy Inc, JØRD, John Failly e Caique Alves, também estão confirmados nos dois dias do evento, que será realizado na Pousada e Cerimonial Itamaraty. >

A animação começa na sexta-feira (27), com a apresentação da dupla Dubdogz, uma das maiores referências da música eletrônica nacional. O grupo Fancy Inc e o artista John Failly, nomes que vêm se destacando na cena com sets vibrantes e autorais, também se apresentam no dia. Durante a noite, ainda sobem ao palco os artistas Etta, Rhavena & Bella Calenzani e Jeff Ueda.>

Já no sábado (28), a festa será comandada pela dupla Chemical Surf, referência internacional do tech house brasileiro. A energia da artista Samhara e do DJ JØRD prometem explorar mais sonoridades - do progressive ao melodic house. O artista Jonh Failly se apresenta pela segunda vez e os astros Bernardo Luna, Caique Alves, Maykon Sperandio, Agrizzi e Paola B fecham a programação.>

>

SERVIÇO

Winter Pedra Azul 2025

Local: Pousada e Cerimonial Itamaraty – Pedra Azul, Domingos Martins



Data: 27 e 28 de junho



Horário: a partir das 21h



Classificação: 18 anos



Ingressos: disponíveis em www.lebillet.com.br ou nas lojas físicas das Óticas Diniz, em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica >

Este vídeo pode te interessar