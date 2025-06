Se cuida

Veja como evitar contaminações ao usar esmalte no salão de beleza

Alguns cuidados com esse produto são importantes para prevenir problemas de saúde

Coloridos, brilhantes e cheios de estilo, os esmaltes fazem parte da rotina de cuidados e autoestima de muitas pessoas. No entanto, quando usados de forma incorreta ou compartilhados sem os devidos cuidados, esses produtos podem representar riscos à saúde. >

Segundo Raquel Venancio, professora do curso de Estética da Faculdade Anhanguera, o perigo está, principalmente, na contaminação cruzada quando um produto entra em contato com microrganismos de uma pessoa e depois é usado em outra. >

“Embora o esmalte em si tenha uma composição química que dificulta a sobrevivência de vírus e bactérias, ele pode se tornar um meio de contaminação quando aplicado em unhas com pequenas lesões, cutículas feridas ou micoses”, explica. >

Reduzindo os riscos de contaminação com esmaltes

Entre os problemas mais comuns associados à falta de higiene no uso de esmaltes, estão as infecções fúngicas, como a micose nas unhas, além da possibilidade de transmissão de hepatite B e C, caso instrumentos como alicates, palitos e espátulas não sejam esterilizados corretamente. >