Confira 4 cuidados com a barba que são essenciais no dia a dia

A barba é referência estética de estilo e personalidade para os adeptos. Para isso, cada pessoa pode escolher um estilo de barba que reflita suas preferências estéticas e até mesmo seu senso de moda. E mesmo que cada pessoa tenha sua preferência quanto ao estilo da barba, independentemente do tamanho ou formato escolhido, é importante se dedicar para cuidar dos pelos adequadamente e desfrutar dos benefícios de uma barba saudável.
É importante ter um ritual de cuidados. Um dos principais passos é a higienização. Assim como o cabelo, a barba precisa ser lavada regularmente para se manter limpa e livre de resíduos, sem impurezas e excesso de oleosidade.
Uma barba saudável também requer hidratação adequada para evitar ressecamento e coceira, além de um aspecto poroso. Uma barba saudável e volumosa requer nutrição adequada. E para dar forma e manter a barba no lugar, é preciso apostar na modelagem. Para todos esses passos existem produtos disponíveis no mercado.
Vale ainda pentear e desembaraçar a barba utilizando um pente específico, a fim de ajudar a distribuir os produtos de cuidados pelos fios, deixando-os alinhados e com uma aparência mais elegante. HZ selecionou 8 produtos para os cuidados com a pele!
VEJA 8 PRODUTOS PARA CUIDAR DA BARBA
01
Shampoo Barba’s, da Skala Cosméticos
O produto foi formulado especialmente para limpar os fios de maneira suave, sem ressecar. Além de limpar é rico em elementos hidratantes que agem diretamente na barba e face dando maciez e ajudando no crescimento saudável da barba. Ideal para todos os tipos de barbas.
02
Balm Hidratante Barba e Bigode, da Bozzano
Controla os fios da barba e bigode, hidratando e deixando-os macios. A barba fica alinhada logo no primeiro uso. Para utilizar, é indicado molhar os fios previamente e com um pouco de produto aplicado nas mãos, espalhe uniformemente, na direção da raiz às pontas. Não precisa de enxague.
03
Pasta Modeladora Barba e Bigode Malbec Club, de O Boticário
De textura leve, a pasta modela os fios da barba e bigode. Possui rápida absorção e não deixa os fios oleosos. A dica é espalhar o produto na palma da mão, em seguida aplicar na barba e bigode secos ou úmidos.
04
1922 By J.M. Keune Beard Oil
Óleo de barba composto por um mix de poderosos óleos naturais que proporciona suavidade, maciez e brilho aos fios. Adequado para barbas médias a longas que possuam toque mais áspero. Hidrata e deixa a barba macia e com brilho.
05
Óleo para Barba Natura Homem
Desenvolvido com os óleos de semente de uva e de Copaíba, o produto garante brilho, maciez e hidratação imediata. Sua textura leve deixa os fios alinhados e a barba mais bonita e cheirosa.
06
Loção Hidratante Facial Guaraná e Coffee, da The Body Shop
É um hidratante diário em gel extremamente leve e refrescante. O produto hidrata e refresca, deixando a pele com um olhar energizado e revigorado.
07
Creme Pré e Pós-Barba Multifuncional Araucária, da L'Occitane au Brésil
Combina dois produtos em uma única fórmula - perfeita também para suavizar a pele no pós-barba. Para todos os tipos de pele, o creme proporciona um barbear mais fácil, além de hidratar e suavizar a pele do homem após a ação da lâmina.
08
Balm de Crescimento, da Barber Club
Possui ativos conhecidos pelo seu poder estimulante, promovendo crescimento dos fios, como o extratos de plâncton, que promove a revitalização e regeneração da barba, indicado para todos os tipos de pele até as mais sensíveis sem deixá-los oleosos.