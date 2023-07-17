Confira 4 cuidados com a barba que são essenciais no dia a dia

01

Shampoo Barba’s, da Skala Cosméticos

O produto foi formulado especialmente para limpar os fios de maneira suave, sem ressecar. Além de limpar é rico em elementos hidratantes que agem diretamente na barba e face dando maciez e ajudando no crescimento saudável da barba. Ideal para todos os tipos de barbas.

02

Balm Hidratante Barba e Bigode, da Bozzano

Controla os fios da barba e bigode, hidratando e deixando-os macios. A barba fica alinhada logo no primeiro uso. Para utilizar, é indicado molhar os fios previamente e com um pouco de produto aplicado nas mãos, espalhe uniformemente, na direção da raiz às pontas. Não precisa de enxague.

03

Pasta Modeladora Barba e Bigode Malbec Club, de O Boticário

De textura leve, a pasta modela os fios da barba e bigode. Possui rápida absorção e não deixa os fios oleosos. A dica é espalhar o produto na palma da mão, em seguida aplicar na barba e bigode secos ou úmidos.

04

1922 By J.M. Keune Beard Oil

Óleo de barba composto por um mix de poderosos óleos naturais que proporciona suavidade, maciez e brilho aos fios. Adequado para barbas médias a longas que possuam toque mais áspero. Hidrata e deixa a barba macia e com brilho.

05

Óleo para Barba Natura Homem

Desenvolvido com os óleos de semente de uva e de Copaíba, o produto garante brilho, maciez e hidratação imediata. Sua textura leve deixa os fios alinhados e a barba mais bonita e cheirosa.

06

Loção Hidratante Facial Guaraná e Coffee, da The Body Shop

É um hidratante diário em gel extremamente leve e refrescante. O produto hidrata e refresca, deixando a pele com um olhar energizado e revigorado.

07

Creme Pré e Pós-Barba Multifuncional Araucária, da L'Occitane au Brésil

Combina dois produtos em uma única fórmula - perfeita também para suavizar a pele no pós-barba. Para todos os tipos de pele, o creme proporciona um barbear mais fácil, além de hidratar e suavizar a pele do homem após a ação da lâmina.

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Balm de Crescimento, da Barber Club