Novos esmaltes e itens de skincare estão entre os lançamentos de beleza de julho

01

Hidratante Nutriol, da Darrow

A marca apresenta uma nova fórmula para os hidratantes intensivos Nutriol. Agora, a linha conta com a adição de Vitamina C, que nutre e protege a pele, apresentando uma textura ultra fluída, leve, refrescante e de absorção imediata. A formulação conta com o potente complexo Nutri-AOX, que promove ação antioxidante, revitalizante e previne o envelhecimento precoce, e Esqualano Vegetal, que garante 48 horas de hidratação intensiva e fortalecimento da barreira cutânea.

02

Coleção Ju Paes na Estrada, da Impala

A coleção de esmaltes em parceria com a atriz Juliana Paes é composta por oito cores fortes e cheias de personalidade, desenvolvidas de perto pela atriz. Os produtos contam com acabamento Metal Like, que proporciona mais potência para os esmaltes devido às micropartículas de brilho intenso que deixam as unhas lindas e impactantes. Todas as cores possuem pincel flat, que facilita a aplicação, e foram desenvolvidas com fórmula vegana, hipoalergênica, alto brilho e durabilidade. As cores são: prata, champagne, vermelho, chumbo, roxo, pink, azul e verde.

03

Sérum Uniformizador Facial, da Negra Rosa

É um tratamento que auxilia na redução de marcas pigmentares e áreas escurecidas, uniformizando o tom da pele. Conta com tripla ação uniformizadora, agindo em diferentes etapas de concentração da melanina e prometendo hidratação equilibrada, sem brilho excessivo. Sua combinação de ativos resulta em uma ação conjunta no controle da hiperpigmentação e diminuição de processos inflamatórios. Além da vantagem de não ter efeito clareador, o produto ajuda a prevenir o aparecimento de novas marcas.

04

Iconique 001 Intense, da O.U.i Paris

A novidade é uma releitura mais ​​potente do Iconique 001, best seller da linha masculina da marca. O lançamento é um​​​​ ​​oriental amadeirado ​​marcante e envolvente, capaz de instigar os sentidos. Suas notas são a combinação de sândalo, patchouli, lavanda​​​​, fava tonka e café, que completam o aroma amadeirado de cardamomo, yuzu e gengibre, evocando toda a irreverência e expressividade. A fragrância carrega em sua composição essências mais intensas e cativantes.

05

Paleta de Sombras Connect In Colour, da Mac Cosmetics

A marca lança uma nova coleção de sete paletas, criada por artistas, com pigmentos puros. Mattes, aveludadas, metálicas, brilhantes e cintilantes, os acabamentos presentes nas novas paletas são fáceis de aplicar com diferentes pincéis ou até mesmo com as pontas dos dedos. A fórmula se funde perfeitamente com a pele, permitindo uma aplicação sem esforço ou dificuldade. A paleta Bronze Influence (foto) oferece uma paisagem repleta de dourados terrosos, olivas e marrom-acinzentado para para um visual ilimitado, do discreto ao luxuoso.

06

Clinical Solutions Peeling PHA+AHA, da Mary kay

O lançamento potencializa a sua rotina de cuidados com a pele, trazendo o peeling químico, um dermocosmético eficaz com ácidos, que auxilia na remoção da camada superficial da pele, ajudando a estimular a regeneração celular e promovendo a renovação cutânea. A gluconolactona auxilia na luminosidade natural e textura. O Ácido Glicólico faz uma esfoliação mais profunda, ajuda a acelerar a renovação e a esfoliação da pele. Já a Glicerina é um composto derivado de vegetais, sendo um complemento dos dois ácidos.

07

Multiprotetor Hidratada e Matificada FPS 50 Skin.q, da Quem Disse, Berenice?

A novidade possui textura fluida e oil free que protege, hidrata e matifica a pele. Formulado com niacinamida e bisabolol, tem ação hidratante por 48 horas e controla a oleosidade, deixando a pele macia e sequinha ao longo do dia. Com FPS 50, protege contra os efeitos nocivos do sol e previne o envelhecimento precoce. Ele ainda tem rápida absorção, não deixa resíduo branco e não interfere na make: ideal para ser usado no dia a dia.

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Acne Control Cuidado Diário, da Cerave

Gel desenvolvido para a rotina de skincare de peles acneicas e oleosas. Formulado com os ácidos salicílico, glicólico e lático, ele reduz tanto a quantidade, quanto a severidade da acne e das marcas de acne. O gel renova e melhora a textura da pele, enquanto controla a oleosidade e diminui os poros, cravos e acne. O produto conta ainda com a presença de niacinamida, que tem ação calmante.

09

Paleta de Sombras Ombres G 518 Summer Jean, da Guerlain

Uma paleta de tonalidades vibrantes inspiradas na natureza e no jeans. Conta com suave e confortável fórmula à base de óleo de rosa de inverno que é extremamente sensorial. A sombra desliza facilmente sobre a pálpebra e pode ser misturada de várias maneiras para criar múltiplos efeitos. Os tons presentes são: lilás, azul jeans, castanho e dourado.

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Keracnyl Gel, da Ducray

O gel de limpeza antiacne possui uma fórmula com ativos patenteados, que promovem a diminuição em até 98% de acne e 89% de controle da oleosidade já no primeiro mês de uso. Sua fórmula é enriquecida com Mirtacina, que diminui a virulência e resistência bacteriana, reduzindo a acne, Monolaurina, ativo seborredutor patenteado de longa duração, e o Prohydrine, responsável por hidratar e preservar a barreira cutânea. Pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo.

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Bum Bum Body Oil , da Sol de Janeiro

É um óleo corporal nutritivo, desenvolvido para firmar visivelmente a pele e reduzir a sensação de inchaço. Possui fórmula enriquecida com a cafeína do guaraná e com Complexo, que deixa a pele visivelmente mais firme, assim como extrato de microalgas, que diminui a sensação de inchaço, e azeite de oliva brasileiro, que nutre sem deixar uma sensação gordurosa. O aroma conta com notas de pistache e caramelo salgado.

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Shampoo Equilibrium, da Truss

Possui tecnologia que limpa o couro cabeludo, retirando o excesso de oleosidade da raiz e prevenindo o ressecamento e o enfraquecimento dos fios. Devolve vitalidade, maciez e brilho ao cabelo, além de possuir ação Color Protection. Indicado para cabelos com raiz oleosa e comprimento seco.

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Spray Finalizador Miracle Therapy, da Prohall