Sem ressecamento: 10 hidratantes corporais para cuidar da pele no inverno

Manter a pele hidratada é fundamental para deixá-la saudável. E no inverno, alguns fatores podem favorecer o ressecamento, como o clima mais frio e seco, que pode aumentar a perda da hidratação natural da pele.
Outro fator são os hábitos inadequados no banho, sendo frequentes longos períodos em contato com a água quente do chuveiro, aliado ao uso excessivo de sabonetes, que podem deixar a pele ainda mais seca.
"As pessoas com predisposição genética a ter a pele seca sofrem mais neste período do inverno, às vezes com surgimento de pruridos, irritaçōes e agravamento de algumas doenças de pele", explica a dermatologista Giane Giro.
A médica conta que o hidratante evita o ressecamento da pele e ajuda a preservar as funções da barreira cutânea, que protege a pele contra as agressões externas, como a poluição, as variações no clima, os vírus e as bactérias.
"A hidratação adequada mantém o microbioma cutâneo (nossa flora bacteriana) saudável e ajuda na prevenção de irritações de várias doenças, como as dermatites", diz Giane Giro.
"Todo corpo precisa de hidratação, e áreas como braços e pernas, com baixa concentração de glândulas sebáceas, podem ficar ressecadas com mais facilidade. Outra área que merece atenção especial é da pele das mãos, pés, cotovelos e joelhos. Elas são naturalmente mais espessas e às vezes mostram um aspecto esbranquiçado pela falta de hidratação. O atrito constante também pode piorar o ressecamento"
COMO ESCOLHER?
O uso de um hidratante com boa formulação ajuda a preservar a integridade estrutural da camada córnea, a mais externa da epiderme. O melhor momento para aplicar o hidratante é logo após o banho, quando a pele está limpa e pronta para receber os ativos que irão restaurar a barreira cutânea.
"Durante o banho, parte dos lipídios são removidos pela água quente e uso do sabonete, sendo importante repor a hidratação. É mais fácil espalhar o produto na pele ainda úmida. Os ativos ajudam a manter a umidade, trazendo mais eficácia ao hidratante", explica a especialista.
Existem três grandes grupos de ativos que podem ser usados para a hidratação: oclusivos, emolientes e umectantes. A diferença entre eles está no mecanismo em que trazem mais água para a pele. "Gosto de indicar produtos que contenham algum princípio ativo oclusivo, que irá evitar a perda de hidratação (como manteiga de karité e vaselina), além de ativos umectantes", conta.
Existem ingredientes específicos que são fisiológicos, naturalmente presentes na barreira cutânea, como as ceramidas. Esses ativos podem vir combinados na formulação para potencializar a ação hidratante e auxiliar no tratamento de algumas doenças de pele
Além dos ativos hidratantes, outro fator importante é a escolha do veículo e da textura do produto. "Muitas pessoas preferem hidratantes leves e de absorção rápida. Outras precisam de uma textura mais consistente para obter a hidratação necessária, e analisar a preferência individual ajuda na maior adesão ao tratamento. Também é importante evitar os produtos com perfume. As fragrâncias podem ser irritantes para a pele seca e sensível", finaliza Giane.
10 HIDRATANTES PARA CUIDAR DA PELE
01
Creme Hidratante, da Cetaphil
Especialmente formulado com uma combinação de niacinamida (vitamina B3), pantenol (pró-vitamina B5) e glicerina hidratante. É ideal para áreas extremamente ressecadas. Ele repara a barreira cutânea da pele e também oferece hidratação prolongada por 48 horas. Protege contra os cinco sinais da pele sensível: aspereza, desconforto, repuxamento, ressecamento e barreira cutânea enfraquecida.
02
Loção Hidratante, da Cerave
Além de possuir tecnologia exclusiva de Cerave MVE, possui textura suave, de rápida absorção e de rápida "espalhabilidade". Com ativos como ácidos graxos, fito esfingosinas, ácido hialurônico e glicerina, é ideal para a hidratação diária e peles secas a muito secas.
03
Hidratante Renovador Corporal, da Sallve
Com textura gel-creme, é facilmente absorvido pela pele, deixando macia, radiante e viçosa. O produto esfolia suavemente sem ressecar, uniformiza o tom da pele, incluindo axilas e virilha, além de suavizar áreas rugosas e ásperas. Também reduz e previne pelos encravados, proporcionando uma pele mais saudável, iluminada e rejuvenescida.
04
Nutriol, da Darrow
Conta com adição de Vitamina C, que nutre e protege a pele, apresentando uma textura ultrafluída, leve, refrescante e de absorção imediata. A formulação conta com o potente complexo Nutri-AOX, formado por Vitamina C, que promove ação antioxidante revitalizante e previne o envelhecimento precoce, e Esqualano Vegetal, que garante 48 horas de hidratação intensiva e fortalecimento da barreira cutânea.
05
Loção Hidratante Milk, da Nivea
Hidrata profundamente a pele e oferece um cuidado intensivo. Tem duas vezes mais óleo de amêndoas, nutrindo intensamente por 48 horas. O hidratante corporal promove uma agradável sensação de maciez na pele, cuidando e protegendo do ressecamento. É indicado para pele seca e extra-seca.
06
TriXera, da Avène
Hidrata, protege e repara a barreira de proteção da pele seca e muito seca. Tem textura fluida, não gordurosa e não pegajosa. Graças à combinação de um trio de lipídios à base de plantas, Selectiose (um ingrediente ativo patenteado da Pierre Fabre) e Água Termal Avène, com propriedades suavizantes e anti-irritantes. Acalma a sensação de pele esticada e hidrata por 48 horas.
07
Reparador Corporal Cicaplast Baume B5, da La Roche-Posay
Creme multir-reparador com ação 3 em 1: repara, hidrata e acalma a pele em multi-indicações, pele sensibilizada, prevenção de assaduras, lábios fragilizados, descamações, alívio da sensação de queimaduras solares, ressecamento intenso, pós-procedimentos dermatológicos e desconfortos cutâneos.
08
Loção Intensiva Hidratante Norwegian, da Neutrogena
A fórmula foi desenvolvida para restaurar a barreira cutânea e evitar o ressecamento excessivo, deixando-a mais macia e nutrida. Contém aveia prebiótica, ingrediente reconhecido por sua atuação contra o ressecamento. O produto vem reinventado na formulação da marca para criar uma barreira natural, que mantém a pele protegida e hidratada por até 48 horas. Possui rápida absorção e restaura a pele esbranquiçada e em descamação pelo ressecamento.
09
Hidratante Proteína de Leite Vegetal, da Skala Cosméticos
Rico em Manteiga de Karité, Leite de Coco e Vitamina E, o produto hidrata e amacia a pele, envolvendo o corpo em um toque de conforto e suavidade. As propriedades nutritivas e emolientes do Leite de Coco revitalizam a pele, evitando a perda de nutrientes e da elasticidade natural.
10
Skin Food Manteiga Corporal, da Weleda
O hidratante multifuncional é vegano, produzido com ingredientes 100% naturais. Sua fórmula, à base de óleos e extratos vegetais, manteiga de karité e cacau, é capaz de nutrir intensamente sem deixar a pele oleosa. Com textura leve e de rápida absorção, o produto pode ser usado no corpo todo.