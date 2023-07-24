Sem ressecamento: 10 hidratantes corporais para cuidar da pele no inverno

01

Creme Hidratante, da Cetaphil

Especialmente formulado com uma combinação de niacinamida (vitamina B3), pantenol (pró-vitamina B5) e glicerina hidratante. É ideal para áreas extremamente ressecadas. Ele repara a barreira cutânea da pele e também oferece hidratação prolongada por 48 horas. Protege contra os cinco sinais da pele sensível: aspereza, desconforto, repuxamento, ressecamento e barreira cutânea enfraquecida.

02

Loção Hidratante, da Cerave

Além de possuir tecnologia exclusiva de Cerave MVE, possui textura suave, de rápida absorção e de rápida "espalhabilidade". Com ativos como ácidos graxos, fito esfingosinas, ácido hialurônico e glicerina, é ideal para a hidratação diária e peles secas a muito secas.

03

Hidratante Renovador Corporal, da Sallve

Com textura gel-creme, é facilmente absorvido pela pele, deixando macia, radiante e viçosa. O produto esfolia suavemente sem ressecar, uniformiza o tom da pele, incluindo axilas e virilha, além de suavizar áreas rugosas e ásperas. Também reduz e previne pelos encravados, proporcionando uma pele mais saudável, iluminada e rejuvenescida.

04

Nutriol, da Darrow

Conta com adição de Vitamina C, que nutre e protege a pele, apresentando uma textura ultrafluída, leve, refrescante e de absorção imediata. A formulação conta com o potente complexo Nutri-AOX, formado por Vitamina C, que promove ação antioxidante revitalizante e previne o envelhecimento precoce, e Esqualano Vegetal, que garante 48 horas de hidratação intensiva e fortalecimento da barreira cutânea.

05

Loção Hidratante Milk, da Nivea

Hidrata profundamente a pele e oferece um cuidado intensivo. Tem duas vezes mais óleo de amêndoas, nutrindo intensamente por 48 horas. O hidratante corporal promove uma agradável sensação de maciez na pele, cuidando e protegendo do ressecamento. É indicado para pele seca e extra-seca.

06

TriXera, da Avène

Hidrata, protege e repara a barreira de proteção da pele seca e muito seca. Tem textura fluida, não gordurosa e não pegajosa. Graças à combinação de um trio de lipídios à base de plantas, Selectiose (um ingrediente ativo patenteado da Pierre Fabre) e Água Termal Avène, com propriedades suavizantes e anti-irritantes. Acalma a sensação de pele esticada e hidrata por 48 horas.

07

Reparador Corporal Cicaplast Baume B5, da La Roche-Posay

Creme multir-reparador com ação 3 em 1: repara, hidrata e acalma a pele em multi-indicações, pele sensibilizada, prevenção de assaduras, lábios fragilizados, descamações, alívio da sensação de queimaduras solares, ressecamento intenso, pós-procedimentos dermatológicos e desconfortos cutâneos.

08

Loção Intensiva Hidratante Norwegian, da Neutrogena

A fórmula foi desenvolvida para restaurar a barreira cutânea e evitar o ressecamento excessivo, deixando-a mais macia e nutrida. Contém aveia prebiótica, ingrediente reconhecido por sua atuação contra o ressecamento. O produto vem reinventado na formulação da marca para criar uma barreira natural, que mantém a pele protegida e hidratada por até 48 horas. Possui rápida absorção e restaura a pele esbranquiçada e em descamação pelo ressecamento.

09

Hidratante Proteína de Leite Vegetal, da Skala Cosméticos

Rico em Manteiga de Karité, Leite de Coco e Vitamina E, o produto hidrata e amacia a pele, envolvendo o corpo em um toque de conforto e suavidade. As propriedades nutritivas e emolientes do Leite de Coco revitalizam a pele, evitando a perda de nutrientes e da elasticidade natural.

10

Skin Food Manteiga Corporal, da Weleda