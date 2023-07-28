Novidades da moda: calçados, coleções de primavera e acessórios

A coleção é uma homenagem ao chá festivo de Alice no País das Maravilhas Crédito: Divulgação Cantão

Famosa pelas suas estampas, a Cantão acaba de lançar a sua coleção de primavera. Inspirada nos momentos compartilhados em um jardim repleto de aromas e sabores, as peças são uma homenagem ao chá festivo de Alice no País das Maravilhas. Nas novidades do mês, ainda têm o novo tênis da Vert, as joias masculinas da Rommanel e a nova coleção da marca capixaba Camaleão Alfaiataria. Confira!

NO PAÍS DE ALICE

A coleção é uma homenagem ao chá festivo de Alice no País das Maravilhas Crédito: Divulgação Cantão

A Cantão apresenta sua primavera 2023 com a coleção Garden Party, que é uma homenagem ao chá festivo de Alice no País das Maravilhas, combinando elementos lúdicos e botânicos que se entrelaçam em estampas gráficas, xadrezes coloridos e florais exuberantes. As apostas trazem estampas florais, peças com bordados especiais, propostas de alfaiataria descomplicada e a reinvenção da padronagem vichy: em versões lisas, com bordados ou combinações especiais.

Um dos destaques especiais fica por conta de t-shirts, bordados e estampas que misturam a essência da marca com os desenhos originais do cartunista John Tenniel, que ilustrou a obra literária de Lewis Caroll. O gato de Cheshire, o coelho branco, os cogumelos mágicos e outras personagens do universo de Alice figuram as peças especiais.

JOIAS PARA ELES

Todas as peças são folheadas a Ouro 18K e Platina Crédito: Divulgação Rommanel

A Rommanel apresenta sua nova coleção “Homem”. A linha “Natureza”, por exemplo, traz a pulseira com pérolas barrocas sintéticas, cordão feito com mix da corrente elo batido laminado, pedras hematitas e fecho conector, em edições limitadas. Já a linha “Urbano” entrega modelos atemporais com um toque único e acabamentos modernos e diferenciados que texturizam as peças, como é o caso do anel com aro formado por corrente e o solitário com cristal na cor preta. A coleção conta com peças de design marcante que esbanjam glamour e elegância. Todas as peças são folheadas a Ouro 18K e Platina.

REPAGINADO

O solado é feito de borracha amazônica e borracha reciclada em sua composição Crédito: Divulgação Vert

O Wata, que em japonês significa algodão, é um dos tradicionais modelos de tênis da Vert. Confeccionada em algodão agroecológico, a linha foi repaginada e lança em duas silhuetas: Wata II e Wata II Low, em cinco cores cada.

O tecido do Wata II é Regenerative Organic Certified, com fios de algodão orgânico e regenerativo provenientes de Bergman Rivera, no Peru. O forro e os cadarços são de algodão 100% orgânico produzido no Brasil, e também no Peru. Esta certificação é garantia de que houve um cuidado ambiental e ético, além de práticas socioambientais responsáveis, em todos os níveis de produção, considerando três pilares: saúde do solo, bem-estar animal e justiça social. O solado é feito de borracha amazônica e borracha reciclada em sua composição, e a palmilha contém 75% de base biológica e reciclada.

PRETO NADA BÁSICO

A cor preta é o destaque da nova coleção Crédito: Divulgação

A Camaleão Alfaiataria lança a nova coleção, chamada de Breu, apostando na cor preta, a mais clássica da moda. Com modelagens modernas e tecidos leves como o linho e a seda, a coleção propõe diferentes texturas em tons sóbrios e shapes sofisticados. "Experimentamos mais detalhes e texturas nesta coleção que celebra o pretinho básico pelo toque da seda, do linho e do veludo com suas variações: do canelado ao felpudo", conta o capixaba Caio César Fagundes. Na coleção destaque para as calças, as camisas e os shorts.

BRASILIDADE ESTAMPADA

Colorações que celebram a brasilidade estampada Crédito: Pedro Napolinario

Em nova viagem, de norte a norte, a Farm lança a coleção de Verão 24. O movimento do Brasil pro mundo segue como mensagem principal, mas sempre destacando sua originalidade carioca. A seleção de peças vem com leveza e diversão, combinando com diferentes aventuras e ocasiões. Colorações que celebram a brasilidade estampada, modelagens com novas perspectivas através de recortes, silhuetas, amarrações e formas de usar.

Além da alfaiataria e da renda artesanal, o colorblock também se faz presente nas peças de lançamentos e se estende à coloração das próprias estampas. Tecidos em lenço têm a fluidez que a estação mais quente do ano pede, com recortes elegantes, mas sem deixar de lado a beleza descontraída da marca. A Farm acaba de inaugurar nova loja no Shopping Vitória.

EDIÇÃO LIMITADA

A Shoulder Bag é 100% silicone Crédito: Divulgação

Havaianas celebra os 100 da Disney, lançando uma coleção especial com 13 produtos: acessórios e, claro, sandálias, que colorem a vida de adultos e crianças com histórias sobre mundos mágicos. Com edição limitada, a coleção traz es estampas temáticas e exclusivas que representam uma linha do tempo que ilustra o passado, o presente e o futuro na história da Disney.

A Shoulder Bag Havaianas Disney 100 é 100% silicone. Além da alça tricolor, que pode ser usada transpassada, no ombro ou como pochete, a peça tem uma pequena estampa com selos da Disney que remetem à criação da companhia, em 16 de outubro de 1923.

PARA TREINAR

Os produtos da coleção foram criados pensando na versatilidade e suporte para que mulheres pratiquem o esporte Crédito: Divulgação

A Puma e a Larissa Manoela se unem para lançar a nova coleção feminina para treino e academia da marca. A campanha apresenta os produtos nas cores lilás, verde-água e preto para oferecer às mulheres mais suporte, conforto e segurança na prática de exercícios físicos.

Os produtos da coleção foram criados pensando na versatilidade e suporte para que mulheres pratiquem o esporte que elas quiserem, seja musculação, ioga, boxe, funcional ou corrida. Entre os produtos estão tops, leggings e shorts com bolso médio lateral, uma novidade na linha, com opções de cores neutras, como preto e cinza, e modelos com cores mais vibrantes. As peças possuem ainda tecidos tecnológicos de alta performance, com a tecnologia dryCELL, que mantém a pele seca durante o treino, garantido um treino mais confortável.

TONS NEUTROS

Com modelagem mais larga, as peças são versáteis e vem em tons neutros Crédito: Divulgação

Entre jaquetas, moletons, gorros e bucket hats, a Baw lança sua coleção de alta temporada de inverno, que garante sobreposições estilosas e aconchegantes. Como estrela da campanha, foi escolhido o rapper da zona norte de São Paulo, Febem, grande nome do streetstyle nacional.

A coleção foi inspirada no movimento workwear, iniciado no interior dos Estados Unidos, que preza por roupas duradouras, de materiais fortes e resistentes. Em sua maioria com modelagem mais larga, as peças são versáteis e vem em tons neutros, que garantem múltiplas opções de looks. Best-sellers da marca, os moletons vem em opções com meio-zíper, hoodie e cropped.

MODA E ARTE

O calçado traz padrões geométricos ousados ​​e brilhantes Crédito: Divulgação

A Crocs anuncia sua colaboração com o músico e multi-instrumentista Jacob Collier. A parceria celebra a sinergia entre o estilo autêntico dele e o mantra da marca “Come as You Are”, que é centrado na autoexpressão, na criatividade e na diversidade.

Prestando homenagem à sua dedicação de corpo e alma à música, os padrões geométricos ousados ​​e brilhantes apresentados no Classic Clog mostram a personalidade efervescente de Jacob. Inspirando todos a explorar sua criatividade através da música, a colaboração de edição limitada é o primeiro estilo que convida os usuários a fazer música, com um detalhe de sino na parte da alça traseira do calçado.

PRA DESACELERAR

A coleção explora de forma sutil a tendência puffer Crédito: Lana Pinho

A Rider convida as pessoas a desacelerarem em suas rotinas urbanas e se reconectarem com o estilo de vida outdoor por meio da sua coleção, “Commuter Pack”. Destaque desde seu lançamento, em 2020, a novo drop da linha traz a fusão entre a moda streetwear e a crescente influência do estilo "gorpcore", que se inspira na vida ao ar livre e valoriza o uso de peças funcionais, confortáveis e acolchoadas, permitindo um equilíbrio perfeito entre a rotina de trabalho e a necessidade de conforto e aconchego constante.