Produtos para os cabelos: 10 lançamentos para cuidar dos fios no dia a dia

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Condicionador Pro-V Miracles Equilíbrio Raiz e Pontas, da Pantene

É a primeira linha da marca com uma solução dupla para deixar os cabelos mistos hidratados, leves e com movimento. Sua tecnologia de uso diário neutraliza a oleosidade da raiz, deixando os fios soltinhos, ao mesmo tempo em que combate o ressecamento das pontas ao hidratá-las profundamente. O lançamento possui uma mistura que combina a exclusiva Pro-Vitamina B5 com ingredientes naturais, entre eles o óleo de baobá e as algas marinhas.

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Shampoo Micelar Antioleosidade, da Elseve Pure Hialurônico

Possui a combinação entre ácido salicílico e hialurônico, tornando o produto um aliado no combate à oleosidade. O shampoo purifica e limpa profundamente o couro cabeludo, proporcionando cabelos 3 vezes mais limpos sem ressecar as pontas e hidratando o comprimento dos fios, podendo substituir o shampoo convencional duas vezes por semana.

03

Tônico O Boticário Match Science Crescimento

A fórmula possui como ingredientes principais o óleo de rícino e o Baicapil, ativo que atua no folículo capilar, energizando as células-tronco e estimulando o crescimento e a redução de queda dos fios. Ambos os compostos são reconhecidos pela potência da nutrição e fortalecimento, promovendo a hidratação e o brilho do cabelo. O tônico aplicado diretamente no couro cabeludo, auxilia em cabelos 50% mais longos, e a partir de 30 dias de uso reduz em três vezes a queda dos fios.

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Máscara Antiquebra Natura Lumina

Com foco em contribuir com o dia a dia de quem sofre com a queda dos fios, o sistema Antiqueda e Crescimento promove o tratamento integral com ação ampla e intensa no combate aos principais fatores da queda. A máscara promete ação profunda antiquebra, cabelos até 9 vezes mais fortes e fios nutridos e brilhantes. A linha também recupera o equilíbrio e a vitalidade do couro cabeludo e acelera o crescimento com fios mais fortes desde a raiz.

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Creme de tratamento Vitamina C e Colágeno Vegetal, da Skala

A Linha Skala Expert Vitamina C e Colágeno Vegetal, possui uma fórmula exclusiva com ingredientes ricos em nutrientes poderosos que auxiliam na saúde dos cabelos. Resgatando o brilho e a saúde, proporcionando mais reconstrução e reparação para fios. A linha, que conta conta com vitamina C (antioxidante que previne a queda capilar promovendo um cabelo nutrido, forte e resistente) e colágeno vegetal (Proteína vegetal ideal para regenerar a fibra capilar), também oferece desembaraço e maciez.

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Texturizador Beach Hair Day, da Braé

Formulado com poderosos polímeros que garantem fixação, maleabilidade e brilho por longa duração das ondas, além de hidratante Pantenol que promove uma hidratação duradoura, prevenindo contra danos externos e proporcionando brilho intenso. Elaborado com a combinação de ativos de alto desempenho, que proporcionam alta definição e longa duração, com secagem rápida e toque sedoso.

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Spray Revitalizador, da Hidratei Cachos

Indicado para cachos de curvatura 2 a 4, a novidade possui ativos nutritivos, composto com manteiga de karité, mel vegano e óleo de pracaxi e foi desenvolvido para finalizar e revitalizar os cabelos, facilitando o dia a dia das onduladas, cacheadas e crespas. Desamassa os fios e mantém a definição.

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Creme Para Pentear Definição Natural, da Salon Line

Para deixar as ondas e os cachos hidratados sem pesar, possui em sua fórmula água de coco que auxilia na reposição de água, controle do frizz e na promoção de um couro cabeludo saudável, por suas propriedades anti-inflamatórias. Já o colágeno vegetal e o hibisco possuem ações fortalecedoras, garantem maior elasticidade, maciez e resistência aos fios, deixando as madeixas mais fortes e saudáveis.

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Shampoo Cachos Sim, da Haskell Cosméticos

O lançamento, ideal para cuidar de cabelos crespos e cacheados e mantê-los definidos, contém óleo de coco e colágeno vegetal na composição, que atuam na retenção de água nos cabelos, mantendo a forma dos cachos bem definida e evitando o ressecamento por meio de sua ação umectante e emoliente.

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Condicionador Trico-Fix, da Bel Col Cosméticos