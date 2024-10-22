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5 cuidados importantes com a pele ressecada

5 cuidados importantes com a pele ressecada

Veja como alguns hábitos são importantes para devolver a hidratação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 12:35

O ressecamento pode prejudicar a saúde da pele (Imagem: Rido | Shutterstock)
O ressecamento pode prejudicar a saúde da pele (Imagem: Rido | Shutterstock) Crédito:
A pele ressecada apresenta sintomas como aspereza, sensação de rigidez, descamação, coceira e, em casos mais severos, rachaduras e fissuras. Ela pode parecer esbranquiçada ou opaca e, ao toque, perde a elasticidade natural. Isso ocorre quando há uma perda excessiva de água e óleos essenciais da camada mais externa da pele, podendo ser causada pela ausência de chuva e poluição. Mas não é só.
Segundo o dermatologista Bruno Lages, da Clínica Otávio Macedo & Associados, o ressecamento do rosto ocorre por vários fatores. “O tempo seco é um agravante, mas também a falta de hidratação facial, pouca ingestão de água, exposição solar, excesso de limpeza e produtos inadequados podem causar o problema”, diz ele.
Contudo, é possível deixar a pele mais macia e hidratada. “Antes de mais nada é bom saber a diferença entre pele seca e ressecada. A primeira tem essa característica porque produz menos óleo, em geral, por predisposição genética. A pele ressecada é uma condição e, portanto, deve ter cuidados específicos”, diz Bruno Lages.
Alguns cuidados ajudam a devolver a hidratação para a pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Alguns cuidados ajudam a devolver a hidratação para a pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Crédito:

Cuidando da pele ressecada

Abaixo, o médico dá algumas recomendações para hidratar e deixar a pele mais bonita e macia. Confira!

1. Atenção com o sabonete

Prefira sabonetes suaves que não irritam a pele. Em geral, os líquidos são menos agressivos.

2. Não exagere na limpeza

Evite lavar o rosto muitas vezes ao dia. Se precisar limpar a pele, uma boa opção é a água micelar;

3. Capriche na hidratação

Escolha produtos em gel ou creme e com ativos como ácido hialurônico, que é produzido naturalmente pelo corpo e absorve e retém a água na superfície da pele. A niacinamida é outro aliado. Ela potencializa a síntese de ceramidas e ajuda a hidratar a pele.

4. Consuma mais água

Tome bastante água. Essa é a dica de ouro. A pele precisa estar hidratada de dentro para fora;

5. Proteja a pele do sol

Evite a exposição solar e não esqueça do protetor diário.
Por Clara Barcellos

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