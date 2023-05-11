Veja os sinais de que você não está bebendo água suficiente

A recomendação geral é ingerir dois litros de água por dia Crédito: Shutterstock

O consumo de água é essencial para a saúde humana, para manter o corpo funcionando corretamente. A bebida compõe boa parte do nosso corpo e é essencial para o funcionamento de órgãos vitais.

"Assim, participa de todas as nossas funções metabólicas, como o transporte de nutrientes para as células, a eliminação de toxinas, a regulação da temperatura corporal, além da digestão e metabolismo de nutrientes”, conta a nutricionista Caroline Ribeiro.

Em média, um adulto precisa beber dois litros de água por dia. Mas não tem uma fórmula única para todo mundo: a quantidade pode variar conforme o peso ou se a pessoa faz algum esporte, por exemplo. Garantir uma boa hidratação pode influenciar de forma positiva no metabolismo.

"Quando estamos hidratados, o corpo tem facilidade de realizar todas as suas funções metabólicas, diferente de um estado desidratado, em que o corpo precisa diminuir sua atividade e gasto de energia na tentativa de se manter vivo na escassez de água. A ingestão adequada de água também auxilia na função renal, ajudando na filtração do sangue e na eliminação de toxinas, retendo os nutrientes necessários para o bom funcionamento dos demais órgãos, facilitando o processo digestivo", explica Caroline Ribeiro.

Ao não beber a quantidade suficiente do líquido, o corpo dá sinais de que a pessoa está desidratada. O primeiro sinal de desidratação é a sede. “Depois o corpo começa a dar sinais como a boca mais seca com pouca saliva, membros inchados, pele ressecada, a urina bem amarelada, o cansaço e o mau humor”, explica a nutricionista.

"Além desses sinais, a sensação constante de fome e as beliscadas ao longo do dia tendem a aumentar. A desidratação pode confundir o sinal de sede com a fome. A longo prazo, baixa ingestão de líquido pode levar a complicações renais, como as pedras nos rins"

SINAIS QUE VOCÊ ESTÁ BEBENDO POUCA ÁGUA

Ao não beber a quantidade de água suficiente, o corpo dá sinais. A falta de água no corpo pode causar tontura e dor de cabeça. "O nosso cérebro é irrigado pelos vasos sanguíneos e utiliza muita água para realizar suas funções. Com a desidratação, os vasos sanguíneos se contraem devido à essa perda de líquidos, o que pode causar dores de cabeça e tonturas".

Deixar de beber água suficiente pode desacelerar o processo de excreção de fezes, o que leva ao quadro de intestino preso. "A água auxilia no trânsito intestinal, estimulando o movimento peristáltico, que é o movimento necessário para que o corpo sinalize a vontade de ir ao banheiro, além de lubrificar o bolo fecal, facilitando a passagem das fezes, evitando quadros de constipação", conta Caroline Ribeiro.

Alteração na pressão arterial também está entre os sinais. A hidratação ajuda a manter um volume normal de sangue para que ele possa atingir adequadamente todos os tecidos e órgãos do corpo.

Outro sinal de que é necessário beber mais água é que a pele fica ressecada. Com a desidratação, ela recebe uma menor irrigação do organismo na camada mais superficial, resultando em uma pele mais seca do que o normal, sem brilho e elasticidade